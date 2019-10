Am Sonntag nach der Schwenninger Niederlage in der Deutschen Eishockey-Liga gegen Düsseldorf ist die Zeit der Treueschwüre gewesen: Für Trainer Paul Thompson, für Manager Jürgen Rumrich und für Torwart Dustin Strahlmeier wurden diese abgegeben.

Nach der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Düsseldorf – es war die fünfte Pleite im sechsten Heimspiel – sprach Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich Trainer Paul Thompson auf Nachfrage das Vertrauen aus. „Paul wird bei uns definitiv am kommenden Wochenende an der Bande stehen. Wir kämpfen uns gemeinsam da unten raus.“ Die Schwäne bleiben nach fünf Niederlagen in Serie mit acht Punkten aus zehn Spielen und dem schlechtesten Torverhältnis von 27:42 DEL-Letzter. Am Freitag gastieren die Schwenninger bei den Kölner Haien, die mit elf Punkten aus elf Spielen Elfter sind. Am Sonntag kommen dann die Adler Mannheim, die mit 19 Zählern aus zehn Begegnungen Rang fünf belegen, in die Helios-Arena.

Sowohl Thompson als auch Rumrich sind ob des enttäuschenden Saisonstarts am Neckarursprung zumindest bei Geschäftsführer Christoph Sandner nicht in der Kritik. Die Hierarchie sieht hierzu wie folgt aus. Rumrich ist der Chef von Thompson und über den beiden steht der Geschäftsführer Sandner. „Die Verantwortlichen für den Sport haben unser vollstes Vertrauen“, so der Geschäftsführer der Wild Wings GmbH. Zum Sportlichen will sich Sandner nach wie vor nicht groß äußern. Nur soviel: „Wir müssen eben hart weiterarbeiten.“ Etwas unzufriedener hörte sich da schon Sportmanager Rumrich an: „Ich bin nicht zufrieden, aber wir werden mit Trainer Paul Thompson aus dem Loch herauskommen. Wir dürfen eben keine so leichten Gegentore bekommen. Das Wochenende mit den Spielen in Bremherhaven (1:3 Niederlage, Anmerkung der Redaktion) und gegen Düsseldorf war aber in punkto defensiver Stabilität eine deutliche Verbesserung.“

Ähnlich sieht es Coach Thompson. „Wir hätten beide Spiele in Bremerhaven und gegen die DEG gewinnen können. Mit den Ergebnissen war ich nicht zufrieden. Wohl aber mit der Leistung. Klar sind noch nicht alle Spieler bei 100 Prozent, wir müssen uns da eben dann noch zu diesem Level hocharbeiten.“

Dass die Wild Wings aktuell auf dem letzten Tabellenplatz stehen, sieht der Brite keineswegs dramatisch. „Es sind vier Mannschaften da unten drin. Und ich bin überzeugt, dass wir als erstes da unten rauskommen.“ Dazu ist freilich ein Sieg am kommenden Freitag beim direkten Konkurrenten Kölner Haie Pflicht. Dem Gedanken, noch einen ausländischen Verteidiger oder gar einen ausländischen Torwart zu verpflichten, erteilt Thompson eine Absage. „Die Mannschaft ist stark genug. Und wir werden ganz sicher keinen Torwart holen. Ich stehe zu 110 Prozent hinter Dustin Strahlmeier.“ Rumrich schlägt in die selbe Kerbe: „Wir brauchen keine Verstärkungen, wir können uns so da unten raus kämpfen und spielen.“

Zuschauerzahlen gehen zurück

Mit im Schnitt 3539 Zuschauern liegen die Wild Wings aktuell auf dem vorletzten Platz in der Fangunst der Deutschen Eishockey Liga. Nur noch zu den Grizzlys Wolfsburg, die unter ihrem Trainer Pat Cortina zuletzt sieben Mal in Folge verloren, kamen mit 2595 Zuschauern pro Partie noch weniger Besucher. Freilich kalkulieren die Schwenninger mit einem Schnitt von 4000 Zuschauern pro Begegnung. „Wir haben nicht zu wenig Zuschauer, es ist doch allgemein bekannt, dass die Zuschauerzahlen erst im Laufe der Saison ansteigen“, ist Sandner da völlig gelassen. Außerdem sei es nicht wahr, dass Sponsoren Druck wegen des Tabellenstandes ausüben würden. Man dürfe nicht vergessen, dass Schwenningen den drittkleinsten Etat der Liga habe.