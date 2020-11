Widerstand gegen Truppen-Übungsplatz

Die Informationen über die geplante Einrichtung eines Standortübungsplatzes für das Jägerbataillon 292 in Donaueschingen lockten bei der Sitzung des Ortschaftsrats in der Turn- und Festhalle Tannheim so viele an der Sache Interessierte an, wie durch die Corona-Regeln zugelassen waren.

Es waren nicht nur Bürger aus Tannheim anwesend, sondern auch aus anliegenden Gemeinden, die vom möglichen Übungsgelände auf dem Osenberg betroffen wären, einschließlich ihrer Ortsvorsteher und Bürgermeister, der Geschäftsführer der Nachsorgeklinik und Oberbürgermeister Jürgen Roth. Alle Redner machten deutlich, dass es ihnen bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Projekt nicht um die Bundeswehr oder die Soldaten gehe, sondern gegen den Standort in einem so dicht besiedelten Gebiet und mit der Nachsorgeklinik.

Entscheidung fällt in Berlin

Ortsvorsteherin Anja Keller wies darauf hin, dass es sich bisher nur um Planungen handle. Es laufen Machbarkeitsstudien, und die Ergebnisse sollen bis 2022 vorliegen. Das Gebiet auf dem Osenberg und im Weißwald umfasst rund 400 Hektar, jährlich seien 150 Übungstage und 50 Nachtübungen vorgesehen. Anja Keller hob hervor, dass in der Sitzungsvorlage der Stadt VS zu diesem Projekt im Juni alle Argumente aufgelistet sind, die gegen den Standort sprechen. Diese Vorlage könne im Rathaus eingesehen werden. Die Rechtslage sei in solch einem Fall anders wie bei einem Bebauungsplan, bei dem alle Akteure miteinbezogen werden müssten, erklärte Oberbürgermeister Roth. Als die Bundeswehr 2019 den Bedarf angemeldet hat, habe man sich nicht an die Anlieger gewandt. Es würden in Frage kommende Gelände einfach ausgesucht, das Innenministerium des entsprechenden Landes sollte den Auftrag vollziehen. „Formell können wir etwas vorbringen, aber entschieden wird in Berlin“, stellte Roth fest.

Gelände auf dem Heuberg

In einer Stellungnahme für das Regierungspräsidium werde man auf alle Argumente nochmals hinweisen und auch die Umweltverträglichkeit einfordern. An so eine „Belästigung“ könne man sich auf einem so engen Raum mit dem Klinikum nicht gewöhnen. Auch werde die Naherholung Wald ad absurdum geführt. „Immendingen wurde aufgegeben, weil man es nicht mehr brauchte, und jetzt braucht man noch mehr, das verstehe ich wirklich nicht“, sagte Roth.

Andreas Hofmann aus Hüfingen, selbst bis zu seinem Ruhestand 40 Jahre Bundeswehrsoldat, machte eine Gegenüberstellung von dem, was die Truppe fordert, und dem, was auf dem Truppenübungsplatz Heuberg, den es seit Jahrzehnten gibt, schon vorhanden ist. Für ihn ist dieses Projekt vor der Haustür überflüssig, denn dort gebe es im Grunde genommen alles einschließlich Truppenlager. Und was zusätzlich gebraucht werde, könne für weniger Geld als für den Neubau in Tannheim dort errichtet werden. Wenn eine Einheit wie das Jägerbataillon, das im Verbund der Deutsch-Französischen Brigade und den internationalen EUFOR-Truppen ist, eine Übungswoche anmeldet, dann habe so etwas Vorrang, ist seine Erfahrung.

Geschäftsführer Roland Wehrle von der Nachsorgeklinik wies darauf hin, dass man seinerzeit als Standort für die Einrichtung eine ruhige Oase gesucht hatte, in der sich die Patienten auf sich besinnen können. Wehrle brachte in Erfahrung, dass diese Pläne in Meßstetten auf dem Heuberg auf Unverständnis stoßen, dort habe man genug Kapazitäten. Aus rein politischen Gründen wurde 2013 der Standort aufgelöst. Die Petition gegen das Projekt auf dem Osenberg erbrachte bis dato 32 700 Unterschriften. „Wir werden bis zum letzten Tag kämpfen“, kündigte er weiteren Widerstand an. Die Botschaft sei inzwischen in Berlin angekommen, auch Dank der Aktionen der Nachsorgeklinik, so Roth. Die Landesregierung habe das Regierungspräsidium beauftragt, in den Gemeinden Anhörungen zu machen und ein Gutachten abzugeben.

Gemeinden im Gespräch

Bürgermeister Michael Schmidt aus Brigachtal fragte nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Projekts. Bei der Politik müsse ein Umdenken stattfinden, dass gut Genutztes auch genutzt wird. Dann brauche es keinen Neubau, wenn anderswo Ressourcen brach liegen. Ortsvorsteher Martin Straßacker aus Pfaffenweiler hat noch die Schießanlage der französischen Truppen am Wieselsbach „bei Tag und Nacht“ mitbekommen. Den Bürgern fehle nichts seit dem Abzug. Immerhin scheine das Anliegen in Berlin angekommen zu sein, sagte Ortsvorsteherin Anja Keller abschließend. Man müsse aber immer am Ball bleiben. Dazu gehöre unter anderem, dass die betroffenen Gemeinden miteinander ständig im Gespräch bleiben und weitere Aktionen planen, insbesondere zusammen mit der Nachsorgeklinik.