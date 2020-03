Viel Eindrucksvolles zu berichten hat ein Trio des Partnerschaftskreises der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar: Es hat wieder einmal Tansania besucht. Und dabei viel Herzlichkeit erfahren.

Koffer und Reisetaschen sind wieder auf dem Dachboden, die Informationsmengen aus Zeitungen, E-Mails und mündlicher Mitteilung bewältigt, und vor allem habe man sich nach durchschnittlich 35 Grad an die deutschen Durchschnitts-Temperaturen von etwa zehn Grad gewöhnt, schreiben die Drei. Das Trio des Partnerschafts-Kreises innerhalb der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar – Diakon Karl-Heinz Groß und das Ehepaar Norbert und Roswitha Sindram – ist seit gut einer Woche wieder in der Heimat – ihrer ersten Heimat.

Schwenningen beteiligt

Die Besucher aus Deutschland hatten als Hauptquartier die Brüdergemeinde in Chanjale, 200 Kilometer südlich des Kilimanjaros und am Rande der Pare-Berge gewählt. Der Sozialorden „Jesus the Good Shepherd“ (Jesus, der gute Hirte) betreibt dort eine angesehene weiterführende Schule und ist verantwortlich für vielfältige soziale Projekte, an denen auch Schwenningen beteiligt war. Für die Seelsorgeeinheit sind die „Brüder“ wichtig geworden, weil sie seit 2005 ihre männlichen Freiwilligen betreuen, die für ein Jahr einen sozialen Dienst bei ihnen absolvieren. Von Chanjale aus schwärmten die „Wazungu“, die weißen Besucher, in viele Richtungen aus. Kisangara Juu, ein Ort in den Pare-Bergen (etwa 1800 Meter hoch gelegen) war ein erstes Ziel, das man nach einer anstrengenden Wanderung erreichte; nach Kwamomo, ebenfalls einem Bergdorf, kam man nur mit einem PS-starken Landrover auf holprig-gefährlichem Weg. Hier leben die Frauen der Hiari-Gruppe, die seit vielen Jahren mit der Frauen-Gemeinschaft St. Franziskus verbunden ist.

Eine längere Fahrt nach Mabilioni, einem Ort in der Massai-Ebene, schloss die erste Woche ab. Hier haben die “Brüder„, zum Teil mit finanzieller Hilfe aus Schwenningen, eine kleine Krankenstation, ein Waisenhaus und eine Wasserleitung vom Pangani River zu den ausgedehnten Gemüsefeldern gebaut. Was das Ehepaar Sindram, das zum 13. Mal Tansania besuchte, in Erstaunen versetzte: Alles war grün! Große Landstriche, die normalerweise um diese Jahreszeit (in Tansania ist im Januar Hochsommer) braun und dürr aussehen, sind wie durch ein Wunder grün geworden. Tansania ist in erster Linie ein Agrarland. Jedes Jahr leben die Landwirte, ob im Haupt- oder Nebenerwerb, zwischen Hoffen und Bangen: Kommt er endlich, der Regen, nach der langen Zeit der Dürre? Und wenn er kommt, dringt er in das Erdreich ein oder schwemmt er alles weg? Drought or flood, Dürre oder Flut?

Herde zerstört Wasserstelle

Denn fruchtbar ist das Land, und so ist es besonders schlimm, was „single mothers“, alleinerziehenden Müttern, passiert ist: Sie hatten von den „Little Sisters of St. Francis“, einem Franziskaner-Orden, ein Stück Land zur Verfügung gestellt bekommen und auch schon bebaut, als eines Tages eine Herde Elefanten aus dem nahegelegenen Nkomazi-Nationalpark auf der Suche nach Wasser eben dorthin kam, alles niedertrampelte und die Wasserstelle zerstörte.

Die „Sisters“, die mit der Seelsorgeeinheit durch die Betreuung der weiblichen Freiwilligen verbunden sind, informierten die Partner, und so kam es zu einer ersten Notfallmaßnahme. An einem Spätnachmittag kam ein Teil der betroffenen Frauen im „Convent“ zusammen, und man konnte ihrem Projekt weitere Spenden zukommen lassen. Ebenfalls in Same kam ein Treffen mit Schwester Oliva, der Vorsitzenden der örtlichen Wawata-Frauenorganisation, zustande. Beraten wurde über ihr Catering-Projekt, dessen Erlös Frauen und Kindern, Kranken, Armen und Alten zugute kommen soll.

Dass Projektarbeit in der südlichen Hemisphäre eine Art Einbahnstraße ist, das ist jedem klar und nicht zu umgehen. Wenn Hilfe in ihrer Gesamtheit ankommt, kann man auf beiden Seiten froh sein. Wenn materielle Hilfe gleichbedeutend mit Hilfe zur Selbsthilfe ist, ebenso. Und wenn es auch „Einbahnstraßen“ sind, gilt, was Filbert Majaliwa, ein Urgestein der Beziehung zwischen Same und Schwenningen, nicht müde wird zu sagen: „Es tut uns leid, dass wir euch nichts zurückgeben können, aber ihr könnt gewiss sein, dass wir in unseren Familien und Gottesdiensten für euch beten.“ Das mag vielen Menschen in Deutschland nichts mehr bedeuten, ja, vielleicht lächerlich anmuten, aber den Menschen in Tansania ist es ernst damit.