"Wetten, dass..?"- Kandidat kommt aus Schwenningen

Fast elf Jahre ist es her, dass Moderator Thomas Gottschalk seinen Abschied von "Wetten, dass..?" in Friedrichshafen feierte. Anlässlich seines 70. Geburtstags gab es letztes Jahr ein Comeback.

Dieses kam beim Publikum so gut an, dass das ZDF zwei weitere Folgen mit ihm plante. Diesen Samstag ist es so weit: Ab 20.15 Uhr führt Gottschalk im ZDF live durch die beliebte Wettshow. Der Veranstaltungsort ist die Messe Friedrichshafen – der Ort, an dem er sich 2011 eigentlich verabschiedet hatte.

Schwenninger Max Mager tritt an

In der Region fiebern Millionen Zuschauer mit, wenn der Show-Gigant die berühmten Worte "Top, die Wette gilt!" spricht. Doch hier in der Region wird, sobald die berühmte Außenwette beginnt, bei einigen Zuschauern der Puls noch mal in die Höhe schnellen. Denn einer der Wettbestreiter ist der Schwenninger Max Mager.

Der 26-Jährige tritt zusammen mit seinem Freund und Arbeitskollegen Max Baier (28) aus Freiburg an. Die beiden haben sich vor rund vier Jahren bei ihrem Arbeitgeber, der Europa-Park-eigenen MackMedia, kennengelernt – dort macht Mager ein duales Studium im Bereich Medien und Design.

Leidenschaft fürs Filmen verbindet

Die beiden verbindet, neben dem Vornamen, vor allem ihre große Leidenschaft fürs Filmen. Mager ist außerdem ein begeisterter Handballer. Seit seinem vierten Lebensjahr spielt er bei der TG Schwenningen, mittlerweile mit einem Doppelspielrecht noch bei TuS Ringsheim.

Über die Wette selber dürfen Max & Max nichts erzählen. Das ZDF hat sie vertraglich zum Schweigen verpflichtet. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es nur: "Bei der rasanten Außenwette begeben sich Max Baier und Max Mager auf eine wilde Fahrt, bei der sie im richtigen Moment zugreifen müssen."

Live-Schalte aus dem Europa-Park wahrscheinlich

Das lässt viel Raum für Spekulationen. Wahrscheinlich wird die Wette per Live-Schalte aus dem Europa-Park übertragen. Eines der vielen Fahrgeschäfte könnte im Mittelpunkt der "wilden Fahrt" stehen und Magers Handball-Erfahrung könnte im Zusammenhang mit "im richtigen Moment zugreifen" stehen.

So oder so ist "Wetten, dass..?" wieder einmal gut besetzt. Der internationale Pop-Star Robbie Williams und Hollywood-Legende John Malkovich werden zu Gast sein. Dazu Schauspielerin Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug und Tennisspieler Alexander Zverev. Begleitet wird Gottschalk während der Show wieder einmal von Michelle Hunziker.

Doch ein Teil von Magers Freunden und Verwandten wird sich das TV-Spektakel nicht gemütlich auf dem Sofa ansehen. Sie werden bei der Außenwette vor Ort sein und das Duo tatkräftig anfeuern – was vermutlich noch spannender sein dürfte.