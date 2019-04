Drei erfolgreiche Vorentscheidungen haben die Verantwortlichen und Zuschauer beim VS-Music Contest bislang erlebt. Nun steht auch fest, welche Bands die Jury am meisten überzeugt haben und somit beim Finale am 18. Mai auftreten dürfen.

Neun Musikgruppen sind bei der 20. Ausgabe des überregionalen Bandwettbewerbs angetreten, um das Publikum zu rocken und den ersten Platz abzuräumen. Nach den drei Vorentscheidungen hatte die Jury schließlich die schwierige Aufgabe, die Finalisten auszuwählen. „Es wurden alle Punktergebnisse, die teilweise recht eng beieinander lagen, ausgezählt und anschließend gewissenhaft kontrolliert!, berichtet Organisator Axel Roth von der Arbeit der Jury. Letztendlich hat sich diese für „Kyona“ aus Koblenz, „Crevaz“ aus Freiburg und die Lokalmatadoren – „Wetjacket“ aus Villingen-Schwenningen – entschieden und ihnen die Finaltür geöffnet.

Zu vergeben gibt es beim Finale am 18. Mai (Beginn wie immer um 20 Uhr) aber auch den Cosmic Award – der Gewinner darf anschließend einen Studioaufenthalt bei Cosmic Sound genießen. Doppelter Grund zur Freude besteht deshalb bei „Wetjacket“ und „Crevaz“, die nicht nur in der Endrunde stehen, sondern ebenso für den Preis nominiert wurden. Aber auch „Remain A Mystery“, die den Sprung ins Finale nicht geschafft haben, darf noch auf den Award hoffen.

„Danke an alle Bands für hervorragende Shows, an das Publikum, das den Bands und uns die Ehre gegeben hat und an dieser Stelle auch an das Team des VS Music Contest. Es war eine große Freude bisher“, zeigt sich Organisator Axel Roth vom bisherigen Verlauf zufrieden. Er hofft, gemeinsam mit den Finalbands und den vielen Helfern, dass das Jugend- und Kulturzentrum K3 in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zum Finale wieder gut gefüllt ist.