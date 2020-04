Derzeit ruht der Trainingsbetrieb der Sportvereine. Alle Sporthallen und -plätze, bleiben gesperrt, auch nach den Lockerungen. Während Profisportler in Kleingruppen wieder ihrem „Beruf“ nachgehen dürfen, habe Kinder, Jugendliche und Hobbysportler in den diversen Leistungsgruppen der Vereine das Nachsehen.

Meisterschaften und Ligaspiele, die bis Ende August stattfinden sollten, sind in der Regel abgesagt. Viele Verbände gehen sogar davon aus, dass das gesamte Sportjahr gelaufen ist. Bei solchen Aussichten ist es schwer, motiviert zu bleiben. Gert Heinrich, Cheftrainer der Leichtathletikabteilung des Turnvereins Villingen, befürchtet gar, dass junge Sportler Gefallen an einer trainingsfreien Zeit finden könnten und ganz aufhören. Er hat seinen Athleten zwar „Hausaufgaben“ gegeben und man ist online in Kontakt, das gemeinsame Training mit Trainer fällt derzeit aber flach.

Seine Läufer, darunter auch der deutsche Jugendmeister Tim Assmann, der in diesem Jahr erstmals bei den Aktiven starten würde, können ihr Training noch recht gut weiterführen, laufen kann man schließlich fast überall. Schwerer haben es da die Techniker, denen weder eine Hochsprunganlage noch eine Weitsprunggrube oder ausreichend Fläche für Würfe zur Verfügung stehen. Das größte Problem für alle sei aber, dass alleine zu trainieren, einfach keinen Spaß mache und es schon sehr viel Disziplin brauche, unter diesen Umständen fünf bis sieben Trainingseinheiten pro Woche durchzuziehen, weiß Heinrich.

Auch Dieter Fabian, Cheftrainer der Schwimmer des SC Villingen, hat seiner Leistungsgruppe alternativ ein Trockentrainingsprogramm geschrieben. Die Hallenbäder sind zu, die Zukunft des Kneippbades ist offen, eine bewegungsgleiche Alternative nicht zu finden. Da heißt es, mit Gymnastik, Krafttraining und Intervall-Joggen wenigstens die körperliche Fitness zu erhalten. Ob die Schwimmer statt ihrer Trainingseinheiten von fünf Kilometern im Wasser bis zu 25 Kilometer laufen, um die gleiche Intensität zu erreichen, das wagt er dann doch zu bezweifeln. Und dann ist da ja auch noch das Wassergefühl, das in der Regel schon nach einer trainingsfreien Woche leidet. Den Rest des Jahres, so befürchtet Fabian, wird man mit dem Aufholen des Trainingsrückstandes beschäftigt sein. Der Trainer hofft, dass er nach weiteren Lockerungen der Sicherheitsmaßnahmen wenigstens in Kleingruppen bald wieder in die Hallenbäder gehen kann. Rund 200 Kinder und Freizeitsportler müssen sich derzeit aber noch gedulden, bis sie wieder ins Wasser können.

Mit dem gleichen Problem des fehlenden Wassers haben die Synchronschwimmerinnen des Schwimm- und Skiclubs Schwenningen mit der Deutschen Pflichtmeisterin Daria Martens zu kämpfen. Auch sie sind auf Workouts an Land, wie Zumba, Dehngymnastik, spezifisches Krafttraining und Stellproben von Küren angewiesen. Ihr Trainer Fred Meckes ist zugleich Fachwart auf süddeutscher und deutscher Ebene und geht davon aus, dass vor den Sommerferien kein Training mehr stattfinden wird. Zwar habe der Verband einen Ersatztermin für die Süddeutsche Meisterschaft festgelegt, die im April hätten stattfinden sollen, aber ohne Training mache der keinen Sinn, findet Meckes. Er plädiert stattdessen für einen Fun-Wettbewerb im Herbst, bei dem sich alle wenigstens wieder einmal sehen können.

Obwohl ihm ein Trainingsgelände von sechs Hektar zur Verfügung steht, sind auch dem Bogensportclub Villingen-Schwenningen derzeit die Hände gebunden. Das habe er etlichen Vereinsmitgliedern in den vergangenen Wochen immer wieder erklären müssen, sagt der Vorsitzende Jürgen Löchelt. Die argumentierten nämlich, man könne sich auf dem riesigen Gelände doch gut aus dem Wege gehen. „Es geht aber um Solidarität und darum, dass man die Corona-Pandemie gemeinsam bekämpft“, sagt Löchelt, der die flächendeckende Sperrung aller Trainingsstätten unterstützt und der schrittweisen Rückführung in die Normalität zustimmt. Dennoch: zwei seiner Schützinnen, Sarah Reincke und Jennifer Bleibel, dürfen das Vereinsgelände zurzeit hochoffiziell betreten. Der Grund: Sie gehören der National- beziehungsweise Jugendnationalmannschaft an und für sie gilt seit gut einer Woche die gleiche Möglichkeit wie für Profisportler – sie dürfen wieder trainieren.

Für alle anderen heißt es, abwarten und durchhalten. Ein Leichtathlet, der sich kürzlich über die Verordnung hinwegsetzte und auf dem Hubenloch alleine übte, wurde dabei erwischt und musste 250 Euro Strafe bezahlen.