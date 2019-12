Modellflieger präsentieren ihr Hobby am Samstag, 28. Dezember, von 14 bis 20 Uhr in der Hoptbühlsporthalle Villingen. Modellfliegen gibt es nur im Freien? Weit gefehlt! Mit ihren ferngesteuerten Flugmodellen fliegen die Modellflieger der MFG Villingen-Schwenningen in der Wintersaison regelmäßig in den Sporthallen der Doppelstadt.

Ein besonderes Highlight ist das Treffen am 28. Dezember mit geladenen Modellfliegern aus der Region und befreundeten Piloten. Geflogen wird mit zahlreichen und besonders leichten, aber nicht unbedingt immer auch kleinen Modellen mit elektrischen Antrieben. Die Modelle sind hauptsächlich aus modernen und vor allem leichten Materialen wird EPP, Depron und auch und Carbon gefertigt. Die miniaturisierten und leistungsstarken Antriebs-und Fernsteuerkomponenten machen jedoch das geringe Gewicht für den Hallenflug erst möglich. Bei dem Indoor-Flugtag, der inzwischen zu einer festen Institution im Jahreskalender der MFG-VS geworden ist, werden zahlreiche vorbildgetreue Nachbauten und Kunstflugzeuge erwartet, deren Fliegen in einer Halle besonderes Können und Training erfordert. Das Indoorteam des deutschen Modellflugverbands wird mit für die Halle recht großen Modellen erwartet. Auch Kunstflugpiloten aus der europäischen Wettbewerbsszene haben sich angesagt. Beide Teams sorgten schon für atemberaubende Flugvorführungen auf engstem Raum.