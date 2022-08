Wenn die Kirche zeitweise zum Essraum wird

"Wir sind froh, dass wir die Vesperkirche plus in der Friedenskirche wieder in ihrer bewährten Form am letzten Samstag des Monats durchführen können." Wolfgang Schäfer freut sich, dass bereits die zweite Veranstaltung nach der Wiederaufnahme des Angebots im Vormonat auf eine gute Akzeptanz stieß.

Zwar liegen die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurück, doch die Sommerferien machen einen Vergleich mit den Besucherzahlen vor der Pandemie schwierig. "Etwa ein Drittel weniger Besucher registrieren wir momentan." Die Sprecherin des Helferkreises, Renate Schäfer-Tatan, ist zuversichtlich, dass sich diese Zahlen in den nächsten Ausgaben weiter nach oben bewegen.

Hinzu kommen bei einem Teil der älteren Stammkundschaft noch die Unsicherheiten auf Grund der Entwicklung der Pandemie. Zumindest aus Helferkreisen kommt diesbezüglich Entwarnung. Vor jeder Vesperkirche plus testet Nesrine Abboud vom Testzentrum Dauchingen alle Mitglieder des Helferteams auf Corona, damit diese sich im positiven Fall sofort zurückziehen können.

Glücklicherweise gab es keinen positiven Fall, weshalb am Samstag die weiteren Vorbereitungen nach Plan abliefen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir für die Vesperkirche plus den Kirchenraum in einen Essraum mit Tischen und Stühlen verwandeln können", dankt Schäfer-Tatan dem Leitungsteam der Friedenskirche für diese Bereitschaft. Es gehört für sie auch zum guten Ton, den Gottesdienstraum in der evangelisch-methodistischen Kirche nach der Vesperkirche wieder so zu verlassen, wie er morgens angetroffen worden ist.

Für die Helfer bedeutet dies an den Vesperkirche plus Tagen eine Einsatzbereitschaft von 8.30 bis etwa 15 Uhr. Glücklicherweise kann das 28 Mitglieder starke Helferteam in Schichten arbeiten, so dass die Einsatzzeiten an einem solchen Tag für alle nicht so stressig ausfallen. Dennoch sind neue Helfer stets willkommen. Schäfer-Tatan sichert ihnen auf Wunsch auch eine gute Einarbeitung zu.

Bekanntlich ist es ein Markenzeichen der Vesperkirche, dass die Gäste unabhängig von ihrem Status, ihrer Religion oder kulturellem Hintergrund an einem Tisch sitzen. Das Menü, das es an diesem Tag gibt, kommt vom Franziskusheim und wird vom Helferteam entsprechend zubereitet. Für sozial schwächer gestellte Personen kostet es ein Euro. "Von den Solidaressern erhoffen wir uns, dass sie mehr geben", erläutert Schäfer-Tartan, dass in der Regel jedes Menü, dass es in der Vesperkirche plus gibt, mehr als zehn Euro wert ist.

Mit dem Besuch am Samstag, zu dem rund 100 Besucher, darunter 40 Solidaresser kamen, zeigte sie sich zufrieden. Alt bekannte Gäste kommen genauso, wie bislang unbekannte Gesichter.

Ein ähnliches Bild gibt es im Helferkreis, dem einige langjährige Mitglieder aus Altersgründen oder krankheitshalber nicht mehr angehören. Dafür sind neue Mitglieder hinzugekommen.