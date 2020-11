Auch übers Wochenende hat es wieder Neuinfektionen in vielen Orten des Landkreises gegeben, wie das Gesundheitsamt in seiner Mitteilung zu den aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis meldet. Auch ein weiterer Todesfall ist zu beklagen.

Am Sonntag wurden 892 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 17 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 1181 (+ 24 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 37 Todesfälle (+ 1) sind hierin enthalten. Somit beträgt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten 252 Personen (+ 6).

Die Neuinfektionen verteilen sich auf zehn Städte und Gemeinden des Landkreises: Villingen-Schwenningen (10), Donaueschingen (2), Bad Dürrheim (1), Bräunlingen (2), Brigachtal (1), Dauchingen (1), Niedereschach (1), Schönwald (2), St. Georgen (3) sowie Triberg (1).

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamts zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe, Brandenburger Ring 150, in Schwenningen wurde am Samstag von 279 Personen ein Abstrich genommen. Das Corona-Abstrichzentrum ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/9 13 71 90 geschaltet und per E-Mail unter gesundheitsamt@Lrasbk.de zu erreichen. Zusätzlich gibt es eine Hotline für Fragen zur Allgemeinverfügung, Telefon 07721/9 13 76 70, E-Mail ordnungsamt@Lrasbk.de. Informationen zum Thema „Reiserückkehr“ sind unter Telefon: 07721/9 13 76 79, E-Mail Reiserueckkehrer@Lrasbk.de erhältlich. Die Hotlines sind montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr erreichbar.