Soll es in Villingen-Schwenningen zwei weitere verkaufsoffenen Sonntage ohne begleitende Feste/Märkte geben? Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende und Stadtrat Nicola Schurr stößt die Debatte an und stellt einen Antrag im Gemeinderat.

Bislang gibt es vier verkaufsoffene Sonntage in Villingen-Schwenningen, je zwei in Villingen und Schwenningen. In diesem Jahr 2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie bereits zwei Termine abgesagt. Im Herbst stehen noch zwei im Kalender, nun macht sich Schurr für zwei weitere stark.

Die Stadt Villingen-Schwenningen solle, wenn möglich parteiübergreifend, die diesjährige Zulassung von verkaufsoffenen Sonntagen ohne begleitende Feste und Märkte, ermöglichen. Villingen-Schwenningen solle damit die Initiative des Städtetages Baden-Württemberg und der Industrie- und Handelskammern im Land zur Prüfung einer „Ausnahme im öffentlichen Interesse“ durch das Wirtschaftsministerium unterstützen. Der Stadt sollte eine Ausnahme vom Ladenöffnungsgesetz erlaubt sein, wenn dies im Schulterschluss mit den lokalen Wirtschaftstreibenden, Kirchen und Sozialpartnern geschieht, so Schurrs Antrag. Die Corona-Beschränkungen träfen das innerstädtische Gewerbe mit Wucht. Die Folge: Umsatzeinbußen bei Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in bisher nicht dagewesenen Dimensionen, so Schurr. Die Konsequenz: hohe Warenbestände, unsichere Beschäftigung, sinkende Frequenzen in den Innenstädten von Schwenningen und Villingen.

Hinzu komme seiner Ansicht nach: Der Marketingeffekt aus verkaufsoffenen Sonntagen sei in diesem Jahr gefährdet. Der sogenannte Anlassbezug – die verbindliche Organisation begleitender Feste zur Sonntagsöffnung – sei für die Gewerbetreibenden weder leistbar noch unter dem Primat der Kontaktbeschränkungen sinnvoll. Er unterstreicht: Die Innenstadt sei ein Gemeinschaftsprojekt. Alle Potenziale zu einer koordinierten Belebung der Standorte Schwenningen und Villingen seien zu nutzen.