Mehr als zwei Jahre nach dem Brand der Villinger Metzgerei Paul weigert sich die Versicherung noch immer, den Schaden zu bezahlen. Während ein neues Gutachten angefordert wurde, mit dem der Metzgermeister als mutmaßlicher Brandstifter überführt werden soll, kämpft dieser mit den Folgen des Brandes.

In der geräumigen Garage stapeln sich die letzten Hinterlassenschaften, die Erich Bärenbold noch als Erinnerung an seine Metzgerei im Herzen der Villinger Innenstadt bunkert. „Nach und nach verkaufe ich alles“, erklärt der Metzgermeister.

Denn seitdem ein Brand im August 2018 die Metzgerei Paul in der Gerberstraße zerstörte, hat der 50-Jährige die Selbstständigkeit aufgegeben und ist mittlerweile als Angestellter in der Branche unterwegs. Dazu geführt hat unter anderem die Tatsache, dass sich die Versicherung bis zuletzt weigert, den Schaden in Höhe von knapp 400 000 Euro zu zahlen.

Denn sie vermutet weiterhin, dass der Metzgermeister den Brand selbst gelegt hatte. Wie bereits berichtet, ergaben Ermittlungen der Polizei zwar, dass der Brand im Flur der Metzgerei gelegt wurde. Sie konnte jedoch keinen Täter fassen und hatte daraufhin die weiteren Ermittlungen eingestellt.

Für die zuständige Helvetia-Versicherung ergaben sich dennoch Indizien, dass Bärenbold der Brandstifter ist. Diese wurden im Rahmen einer Verhandlung vor dem Landgericht Konstanz im vergangenen Juni dargelegt, nachdem Bärenbold gegen die verwehrte Zahlung geklagt hatte.

Aus Sicht der Versicherung ergeben sich Ungereimtheiten beim Ablauf vor dem Brandausbruch. So hatte der Metzgereimeister angegeben, nach dem Eintreffen in der Metzgerei bemerkt zu haben, dass eine Tasche mit dem Laptop und dem Geld für die Lieferanten fehlte.

Diese holte er an seinem Wohnort in Brigachtal, fuhr auf dem Rückweg noch an einer Waschstation für sein Auto vorbei und entdeckte dann bei seiner Rückkehr gegen 6.30 Uhr, dass es in der Metzgerei brennt. Bei der damaligen Verhandlung sprach der Rechtsanwalt der Versicherung davon, dass der Ablauf „nicht nachvollziehbar“ sei. Unter anderem sei aus Sicht der Versicherung unwahrscheinlich, dass ein Täter sich für die Brandlegung einen Zeitpunkt aussuchen würde, an dem normalerweise in einer Metzgerei regulär gearbeitet werde.

Als Casus knacksus erwies sich insbesondere der Zeitpunkt, an dem der Brand ausbrach. Nach bisherigem Stand sei dieser laut eines Gutachters ausgebrochen, als bereits der Notruf gewählt wurde – dies mache jedoch keinen Sinn. Eine Entscheidung konnte das Gericht deshalb nicht fällen – und auch eine Einigung kam laut Bärenbold nicht zustande.

„Ich war nicht einverstanden“, macht der Metzgermeister deutlich. Dass die Versicherung anbot, lediglich zwei Drittel des Schadens – rund 276 000 Euro – zu übernehmen, war ihm zu wenig. „Für was schließe ich eine Versicherung über den Neuwert ab, wenn es nachher heißt, dass ich mich daran bereichern möchte“, macht er deutlich. Für ihn sei klar, dass er Anspruch auf die gesamte Schadenssumme habe. Dies sieht auch sein Rechtsanwalt so.

Der nicht beigelegte Clinch sorgt nun aber für weitere Verzögerungen – so ist vom Gericht die Einholung eines neuen Sachverständigengutachtens angeordnet worden. Dieses soll weitere Hinweise zum genauen Zeitpunkt des Brandausbruchs liefern – und damit auch klären, ob Bärenbold, wie von der Versicherung vorgebracht, tatsächlich die Gelegenheit hatte, den Brand selbst zu legen. Bis die Ergebnisse vorliegen, dürften jedoch weitere Monate ins Land ziehen – die Bärenbold ausbremsen.

„Ich habe nur Galama – die Firmen hängen mir wegen der Außenstände im Nacken“, macht er deutlich. Denn diese fordern weiterhin Geld für die nun unwiderruflich zerstörten Maschinen, die noch nicht abbezahlt waren.

Doch nicht nur das. „Ich bekomme auch keinen Kredit, weil ich mit meinen Außenständen bei der Schufa drin stehe“, erklärt der Metzgermeister, der mittlerweile bei einer Bio-Metzgerei in der Bodenseeregion angestellt ist. Für ihn sei es deshalb nicht möglich, sein nicht mehr benötigtes Lieferfahrzeug durch einen Kleinwagen zu ersetzen. „Sowohl die Hausbank als auch die Autobank weigern sich, das ist gerade richtig krass.“

Er sei deshalb insbesondere dankbar, dass seine Freunde und seine Familie ihn weiter unterstützen. „Aber ich will die Sache nun endlich abhaken“, sagt Bärenbold und hofft, dass der Rechtsstreit bald beigelegt und das letzte Kapitel der ehemaligen Metzgerei Paul damit abgeschlossen werden kann.