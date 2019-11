Für Diskussionen hat die neue Feuerwehr-Entschädigungssatzung im Ortschaftsrat Weilersbach gesorgt. Die vorgestellte Fassung der Verwaltung fand nicht die Zustimmung des Gremiums. Außerdem will der Stadtbezirk endlich eine Elektroladesäule.

Kritikpunkt an der Satzung war die nach Meinung des Ortschaftsrates zu geringe Entschädigung in den kleinen Ortsteilwehren. Man hat schließlich gegen die Satzung gestimmt und für eine Fassung, in dem die Schriftführer und Kassierer in den Ortschaften eine moderate Erhöhung ihrer Entschädigung bekommen sollen. Dieser Beschluss fiel einstimmig.

Ortsvorsteherin Silke Lorke berichtete aus dem Technischen Ausschuss über den Fortgang des geplanten neuen Baugebietes. Dort wurde das Verfahren, allerdings gegen den Protest der Grünen, vorangetrieben, um noch dieses Jahr im vereinfachten Verfahren das Bebauungsplanverfahren in Gang zu setzen.

Erfreut zeigten sich die Ratsmitglieder, dass die Willkommensbesuche bei der Geburt eines Kindes durch „Frühe Hilfen“ auch in Weilersbach stattfinden werden. Das Netzwerk Frühe Hilfen ist ein interdisziplinäres Vernetzungstreffen, in dem sich wichtige Akteure aus dem Gesundheitswesen und der Jugendhilfe, die mit werdenden Eltern und Eltern mit Kindern im Alter bis drei Jahren Kontakt haben, gegenseitig über aktuelle Themen aus ihren jeweiligen Handlungsfeldern austauschen und neue Modelle und Standards der Zusammenarbeit entwickeln. Über das Geschenk der Ortschaft, das überreicht werden soll, wird das Gremium während der kommenden Sitzung entscheiden.

Der Kreisverkehr an der zentralen Kreuzung Weilenbühlstraße/Wilhelm-Becker-Straße/Längentalstraße/Zur Zolltafel wird weiter verfolgt, informierte Lorke. Im kommenden Jahr soll eine Kostenplanung erstellt werden, die Grundlage eines Förderantrags aus dem ELR-Programm sein wird.

Bemängelt wurde, dass vermehrt Fahrzeuge „Am Hagen“ den landwirtschaftlichen Weg nutzen, auch um zum Schwarzwald-Baar-Center zu fahren.

Gefordert wird vom Stadtbezirk eine Elektroladesäule im Ort. Vor zwei Jahren war eine Anfrage von Lorke bei den Stadtwerken noch abgebügelt worden: „Wir hatten damals die Aussage bekommen, dass es noch nicht wirtschaftlich ist und wir es nur auf eigene Kosten anschaffen könnten.“ Da die Ladesäulen in der Stadt nach wie vor kostenlos sind, sei die Aussage der fehlenden Wirtschaftlichkeit eine reine Schutzbehauptung. „Daher wage ich jetzt nochmals einen Vorstoß“, so Lorke, um wenigstens diese Art der Infrastruktur in den Stadtbezirk zu bekommen.