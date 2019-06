Weil auch noch die Heizung spinnt - diese Schüler werden im Fahrradkeller unterrichtet

Die Schüler des Schulverbunds am Deutenberg kämpfen in diesen Tagen mit den hohen Temperaturen in den Klassenräumen. Und zu allem Übel nicht nur durch die Hitze von außen, sondern durch die Heizung des Schulgebäudes, wie die Schule mitteilt.

„Die Ankündigung der ersten großen Hitzewelle dieses Jahres hat offensichtlich auch unsere Heizungsanlage erreicht.“ Denn diese, so heißt es, habe sich aktiv an der Temperatursteigerung beteiligt. „Durch unsere Heizungsanlage wurde der bisherige Wärmerekord für die an Hitze (und Kälte) gewöhnten Schüler des Schulverbundes am Deutenberg am Mittwoch sicher erreicht.

Knapp 40 Grad Celsius, bei fast vollständig geschlossenen Jalousien, null Luftbewegung und knapp 30 Personen im Raum, machen eine gefühlte Temperatur von …? Wir wollen es gar nicht wissen.“ Die Rettung nahte durch den Hausmeister, der kurzerhand die Heizung samt Temperaturfühler und allem drum und dran einfach ausgeschaltet habe. Auch Schulleiter Bernd Ellinger hatte die Lösung des Problems parat: Er richtete im derzeit beliebtesten Raum des ganzen Schulgebäudes – im Fahrradkeller – ein Ersatzklassenzimmer ein. Angenehme 25 Grad Celsius hat dieser.

Ob die Menschen in der Region die hochsommerlichen Temperaturen genießen oder sich vielleicht doch das Regenwetter der letzten Wochen zurückwünschen: wir haben in Ravensburg nachgefragt.

Und als Wiedergutmachung spendierte die Schule obendrein noch Wassereis für die Schüler. Da dieses aufgrund der Temperaturen aber sehr gefragt war, musste Ellinger einen Teil seiner Schüler auf den nächsten Tag vertrösten. Das allerdings dürfte kein Problem sein, denn auch für den Rest der Woche soll die Hitzewelle noch andauern.

Wer bei diesem Wetter frei hat, darf sich glücklich schätzen. Denn während die Kollegen bei mehr als 30 Grad im Büro schwitzen müssen, kann man selbst die Zeit im kühlen Nass verbringen. Wir haben bei den Badegästen heute Mittag am Ludwigsfelder Baggersee festgestellt, wenn man weiß, dass die meisten anderen noch arbeiten müssen, dann genießt man gleich noch ein bisschen mehr.