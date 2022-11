Weihnachtsmarkt in Schwenningen startet am 25. November, Villingen folgt

Mit den Weihnachtsmärkten in Villingen-Schwenningen zieht nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause festliche Stimmung in den Innenstädten ein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Am Freitag, 25. November, startet Schwenningen unter dem Motto Winterwunderland und schafft bis zum 4. Dezember in der Innenstadt zwischen 11 und 21 Uhr eine winterlich-weihnachtliche Stimmung.

Besonderheit in diesem Jahr: Die feierliche Eröffnung des Schwenninger Winterwunderlands sowie die Einweihung der neuen Weihnachtsbeleuchtung am 25. November, 16.45 Uhr, durch Bürgermeister Detlev Bührer. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung durch ein kleines Ensemble der Stadtmusik Schwenningen.

Für ein gemütliches Beisammensein wird in Schwenningen eine weihnachtliche Chill-Lounge eingerichtet, welche von kulinarischen Genüssen und Heißgetränken umgeben ist. Neu ist After Work & Wine mit DJ am Freitag, 25. November, und Donnerstag, 1. Dezember. So kann man sich nach getaner Arbeit mit Arbeitskollegen oder den Kommilitonen treffen und gemeinsam bei Musik und Glühwein oder Punsch den Abend genießen.

Studenten dürfen sich über einen Bonus freuen: Sie erhalten an beiden Tagen gegen Vorlage eines gültigen Studierendenausweises ab 16 Uhr rabattierte Heißgetränke.

In diesem Jahr können die Besucher wieder stimmungsvolle Konzerte verschiedener Musikgruppen und Chöre erleben. An den Wochenenden warten auf Familien Aktionen, wie der Besuch des Nikolauses oder unterschiedliche Bastelaktionen, wie zum Beispiel das Verzieren von Lebkuchen.

In Villingen folgt ein, dem historischen Flair entsprechender, klassischer Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz vom 5. bis 18. Dezember. Täglich von 11 bis 21 Uhr gibt es Geschenkideen, Weihnachtliches, Wärmendes und Leckereien zum Essen und Trinken. Oberbürgermeister Jürgen Roth eröffnet den Weihnachtsmarkt musikalisch umrahmt am Montag, 5. Dezember, um 18 Uhr. Am 6. Dezember werden von 16 bis 19 Uhr Malbücher an die Kinder verteilt. Außerdem schaut auch noch der Nikolaus vorbei.

Zu einer Linzertortenchallenge haben die Landfrauen aufgerufen: Wer also Linzertorten besonders gern mag, sollte am Samstag, 10. Dezember, in Villingen vorbeischauen und sich die leckere Weihnachtsköstlichkeit dort besorgen – umso mehr verkauft werden, umso erfolgreicher die Challenge.

Veranstalter der Weihnachtsmärkte ist die Stadt Villingen-Schwenningen, Stabsstelle Stadtmarketing. Weitere Infos unter www.weihnachtsglueck-vs.de.