Nicht schlecht staunte Heinz Kamp, als er am Mittwoch die Post aus seinem Briefkasten am Villinger Kopsbühl zog und den ersten Umschlag öffnete: Weihnachtsgrüße aus Weimar. Beim zweiten Kuvert schüttelte er schon ungläubig den Kopf: Enthielt es doch ebenfalls die besten Wünsche zum Fest und zum neuen Jahr, abgesandt in Gütenbach. Und richtig verärgert war er, als er schließlich die Einladung zum Neujahrsempfang der Stadt samt Amtseinsetzung des Oberbürgermeisters Jürgen Roth in Händen hielt – alle drei Briefe am 17. beziehungsweise 18. Dezember aufgegeben, angekommen am 20. Februar.

„Dass das mal bei einem Brief passiert, wäre ja nicht so schlimm, aber dass es gleich drei sind, ist ärgerlich“, betont der ehemalige Leiter des städtischen Haupt- und Personalamts. Zumal er sicher zum Neujahrsempfang gegangen wäre, hätte er das Schreiben rechtzeitig bekommen. So wollte er sich zumindest beschweren und sich bei der Post erkundigen, wie sich das zugetragen haben könnte. Er habe im Telefonbuch schließlich eine Servicenummer der Poststelle Villingen-Schwenningen gefunden. Aber der Ansprechpartner habe ihm nur geantwortet, das komme mal vor und er könne nichts machen. „Da war ich richtig sauer“, stellt Kamp fest, erwartet habe er, dass die Kontaktperson mit ihm über den Vorfall spricht und versucht, das Geschehen aufzuklären.

„Keine Anzeichen von einer Entschuldigung und das von einem immer wieder hervorgehobenen Dienstleister“, macht er seinem Ärger Luft. Immerhin versichere die Post, die Sendungen innerhalb von 24 Stunden zuzustellen. An seinem Briefträger liege es jedenfalls nicht, ist sich Kamp sicher. Denn er kenne ihn gut und bekomme laufend Post, so auch in den vergangenen Wochen eigentlich täglich. Kontakt zum Briefzentrum und dem Zustellstützpunkt hat nun Hugo Gimber, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group, aufgenommen und versucht, das Rätsel des langen Postwegs zu lösen.

Und Kamp selbst hat sich entschuldigt: bei seinem Freund, auf dessen Weihnachtsgrüße er über Wochen nicht reagiert hat.