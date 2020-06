Weigheim spart Energie ein

Die alte und energieintensive Beleuchtung in Schule und Turnhalle in Weigheim ist im Rahmen einer umfassenden Gebäudesanierung ausgetauscht worden. Hier ersetzte die Stadt Villingen-Schwenningen die alten Leuchtstofflampen durch die neue LED-Technologie samt Regelung. Diese Maßnahme wird finanziell vom Bundesumweltministerium mit 40 Prozent der Investitionen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert, informiert die Stadtverwaltung VS.

Die Maßnahme beinhaltet den Rückbau von insgesamt 111 alten und die Neuinstallation von insgesamt 107 LED-Leuchtpunkten, so die Stadtverwaltung weiter. Die Energieeinsparungen durch die neue LED-Technik betragen mehr als 71 Prozent. In Zahlen ausgedrückt sparen Stadt und Umwelt pro Jahr im Schulgebäude so 22 165 Kilowattstunden Strom beziehungsweise 13 100 Kilogramm Kohlendioxid ein.

Und auch der Haushalt der Stadt Villingen-Schwenningen wird pro Jahr um etwa 5540 Euro entlastet. Für die neue Beleuchtung wurden insgesamt 51 771 Euro aufgewendet. Dies bedeutet insgesamt Fördermittel in Höhe von 20 708 Euro. Die Energieeinsparinvestition LED-Beleuchtung rechnet sich somit bereits in rund fünf Jahren, erläutert die Stadtverwaltung weiter.

Mit der nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen.