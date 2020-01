Weigheim soll neues Gerätehaus bekommen

Die Feuerwehr-Abteilung Weigheim hat 2019 eine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Kommandant Jens Schuler skizzierte die Anschaffung eines neuen und mittlerweile einsatzbereiten Mannschafttransportwagens, die Umstellung auf Digitalfunk in der Gesamtwehr und seit Ende des Vorjahres auf dem Löschgruppenfahrzeug stationierte Wärmebildkamera als Höhepunkte in fachlicher Hinsicht. Im Vorjahr gelang es zudem, den Mannschaftsraum mit einer neuen Schrankwand auszustatten, die ermöglicht, alle Ordner, Unterlagen und Büromaterialien strukturiert zu lagern.

Doch auch im neuen Jahr warten auf die Abteilung einige Optimierungen. So ermöglicht die Weitsicht der Orts- und Stadtverwaltung beim Kauf von Haus und Grundstück an der Mühlhauser Straße 2 relativ kurzfristig die Ausweisung dringend benötigter Parkplatzfläche und mittelfristig den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses. Selbst wenn diverse Formalitäten und Genehmigungsverfahren den Neubau auf sich warten lassen, ist seine Realisierung in den nächsten Jahren vorgesehen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Günter Schilling teilte mit, dass sich die Feuerwehr im Normalfall noch in diesem Jahr über die neue Parkplatzfläche freuen kann.

Schuler lobte die Bereitschaft der Abteilung, sich regelmäßig an Aus-, Fortbildungen und den Übungsdiensten zu beteiligen. Von letzteren gab es im Vorjahr 16. Hinzu kommen die Belastungsübungen der Atemschutzgeräteträger in Tuttlingen. Sieben Einsätze und zwei Brandwachen schlugen im Vorjahr ebenfalls zu Buche. Diverse Sitzungen in den Ausschüssen oder die Teilnahme an der Hauptübung ergänzten ein Jahr, in welchem die Feuerwehrangehörigen insgesamt 857 ehrenamtliche Stunden leisteten.

33 Einsätze zählte die Helfer-vor-Ort-Gruppe, die mit Benjamin Dechant, Manuel Dettling, Volkmar und Wilko Gieß vier Mitglieder zählt. Sie sind immer dann zur Stelle, wenn vor dem Eintreffen des Rettungswagens schnelle Erste Hilfe erforderlich ist.

Die von Christoph Schäfer und Manuel Dettling geleitete Jugendfeuerwehr versteht es, den Nachwuchs zu begeistern. So sind in diesem Jahr ein Ausflug in einen Hochseilgarten oder ein Hüttenwochenende geplant.

Die Wahlen bestätigten Markus Lemke als stellvertretenden Abteilungskommandanten für fünf Jahre. Derweil unterstrich Schuler, dass er im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl antritt. LukasKorherr erhielt vom Verband für 15 Jahre aktive Treue zur Feuerwehr das bronzene Ehrenzeichen.

Beförderungen erhielten Jana Klapper zur Feuerwehrfrau, Robert Alexander zum Feuerwehrmann, Lukas Korherr zum Hauptfeuerwehrmann und Kassierer Knut Maaser zum Hauptlöschmeister. Die Abteilung Weigheim zählt 30 Aktive, die ein Durchschnittsalter von 30,7 Jahren aufweisen.