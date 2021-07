Weigheim: So verlief der Wandel vom Bauerndorf zur Wohngemeinde

Ein neues kulturhistorisches Juwel im Herzen von Weigheim ist das Heimatmuseum, das in privater Eigenregie entstand und auf Anmeldung fortan für einen Besuch offensteht.

Zurück geht es auf den gebürtigen Weigheimer Fabian Jahn, der spätestens seit der Herausgabe des Weigheimer Heimatbuchs für sein Faible als Heimatforscher und Bewahrer der Dorfgeschichte bekannt ist. Bereits in jungen Jahren war er von den Erzählungen seiner Großeltern Anna und Paul Weishaar fasziniert. Nach dem Tod des Großvaters wurde ihm recht schnell klar, dass er diese Erinnerungen in einem reichlich bebilderten Heimatbuch festhalten muss, wenn ein Stück Dorfgeschichte nicht für immer verschwinden soll.

Nach jahrelanger Recherche war es dann vor vier Jahren soweit. Das Weigheimer Heimatbuch lag druckfertig bereit und fand auf Anhieb einen großen Zuspruch. Jahn beschrieb damals die Entstehung des Buches für ihn als ein unbedingtes Muss. Bis heute ist er überzeugt, dass nur jene die Zukunft erfolgreich gestalten können, die ihre eigenen Wurzeln und die Geschichte ihrer Heimat kennen.

Mit dieser Überzeugung packte er nun auch sein nächstes Projekt an, das er einer Mischung aus glücklichen Umständen und mit reichlich Cleverness umsetzte: die Einrichtung und Eröffnung eines Heimatmuseums. Die zahlreichen Gespräche, die er mit der Weigheimer Bevölkerung infolge seines Heimatbuches führte, bestärkten ihn darin. Immer wieder bekam er Bilder und Gegenstände zu sehen, die das Alltagsleben der Weigheimer im Zeitraum zwischen 1800 und 1960 prägten. Auch von dem Nachlass der Großeltern ist noch vieles übrig geblieben, dass es wert ist, für die Nachwelt zu erhalten.

Glücklicherweise erwarb Jahn in der Mühlhauser Straße vor ein paar Jahren ein Anwesen, das einst seinen Vorfahren gehörte und auf dem im Jahr 1930 eine frei stehende Scheune entstand. Diese Scheune war es, die in ihm den Gedanken zur Einrichtung eines Heimatmuseums reifen ließ. Er sanierte das Gebäude und bündelte die zahlreichen Exponate und Bilder, die er in den vergangenen Jahren aus der Bevölkerung erhielt, was dazu führte das bis zu 80 Prozent der Ausstellungsstücke aus Weigheim selbst stammen.

Doch sein Engagement für die Bewahrung der Heimatgeschichte sprach sich auch im Umland herum. Dies führte dazu, dass die restlichen 20 Prozent der ausgestellten Exponate aus dem Umland das Heimatmuseum bereichern.

Doch die Ausstellung ist keine Aneinanderreihung historischer Gegenstände und Begebenheiten. Das wäre Jahn zu langweilig gewesen, weshalb er die auf 100 Quadratmetern ausgebreitete Präsentation in die Themenbereiche Landwirtschaft, Gewerbe und Handwerk, Schule und Rathaus, Gasthäuser, Kirche und Religion sowie Wohnen aufteilte.

Eine Motivation für die Entstehung eines Heimatmuseums ist für Jahn, das Leben und Arbeiten der Vorfahren auch für die kommenden Generationen zu bewahren und anschaulich weiterzugeben. Auch dokumentiert es die längst vergangene Zeit vor dem Wandel vom Bauerndorf zur Wohngemeinde.

Über Generationen prägten die Landwirtschaft und ein bäuerlich-religiöses Leben den heutigen Ortsteil von Villingen-Schwenningen. Jahn möchte mit dem Heimatmuseum der Bevölkerung die Geschichte des Ortes ein Stück näherbringen. Zudem ist für ihn die Kooperation mit der Grundschule von immenser Bedeutung. Den Lehrkräften bietet er die Möglichkeit, neben dem Bauernmuseum in Mühlhausen auch das Weigheimer Heimatmuseum für den Unterricht zu nutzen. So erhalten die Schüler einen ganz individuellen Bezug zur Geschichte und dem einstigen Alltagsleben in der Region.