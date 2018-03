Mit der Ausstellung „Weibsbilder“ setzt das AWO-Seniorenzentrum Am Stadtpark in VS-Schwenningen seine Ausstellungsreihe fort. Nach einer Ausstellung von Bärbel Lind im Jahr 2010 mit dem Titel „Menschenbilder“ geht es in der neuen Ausstellung ausschließlich um Frauen.

Junge Frauen, alte Frauen, Frauen in Bewegung oder andachtsvoll still, verhüllt oder unverhüllt als weiblicher Akt. Bärbel Lind interpretiert Werke bekannter und unbekannter Künstler neu, indem sie ihrem Schaffensprozess nachspürt. Dabei entstehen ganz eigene Kompositionen. Bei allen Werken ist die vorbehaltlose Neugier von Bärbel Lind zu spüren und es gelingt ihr, zahlreiche Facetten des Frau-Seins aufzuzeigen. Ihre künstlerische Vielfältigkeit zeigt sich auch in einer großen Bandbreite von Techniken, die von Aquarell bis Bleistift – von Kohle über Öl bis hin zu Dispersionsfarbe reichen.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, im Foyer statt. Markus-Michael Lind, der Sohn von Bärbel Lind, wird in die Ausstellung einführen. Die musikalische Begleitung übernimmt Thorsten Dreßler am Piano.