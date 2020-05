Das mühselige Bebauungsplanverfahren rund um das Ärztehaus und die Seniorenwohnanlage in Tuningen findet nach einem fünfjährigen Hin und Her nun doch ein gutes Ende. In der Gemeinderatssitzung konnte der vom Planbüro Kommunalplan erstellte Bebauungsplan jetzt als Satzung beschlossen werden.

Planer Henner Lamm stellte die wesentlichen Schritte der nochmaligen Überplanung vor, die sich letztlich auch an dem Vorentwurf des Architekturbüros Müller orientiert: Zwei dreigeschossige, gemischt genutzte Gebäude können erstellt werden, die mit einer Tiefgarage miteinander verbunden sind. Das zentrale Gebäude für Arztpraxen wie auch pflege- und altersgerechte Wohnungen können nun realisiert werden.

Die erste Bebauungsplanvariante aus 2015 musste überarbeitet werden, mit einem Großteil der Nachbarn wurden entsprechende Lösungen gefunden. Aktuell sind zwar weitere Anregungen und Einwände von drei Anliegern eingegangen, die sich gegen die Höhe und Proportionen der Bebauung aussprachen und sich gegen eine erhöhte Verkehrsbelastung durch die Zufahrt der Tiefgarage über den Winkel wehren. In der Abwägung konnten diese jedoch nicht berücksichtigt werden.

Auch eine um rund 50 Zentimeter höhere Bebauung als ursprünglich geplant wurde vom Grundsatz her abgesegnet. Die befürchtete Problematik fehlender Stellplätze wird durch Doppelcharger in der Tiefgarage gelöst, dort wird eine Kapazität von 30 bis zu 35 Stellplätzen geschaffen.

Nach dem bereits erfolgten Abbruch des „Marielehauses“ wurden auch schon die verschiedenen alten Obstbäume gefällt, so dass man nun die Dimension des Gesamtgeländes bestens sehen kann.

Tuningens Bürgermeister Ralf Pahlow ist überzeugt, dass mit dem jetzigen grünen Licht der Schritt in einen großen Mehrwert für die Gemeinde Tuningen geschaffen wurde. So erhoffe man sich einen weiteren positiven Schub für die Gemeinde, sei es mit den zahlreichen Wohneinheiten im Kernzentrum von Tuningen, aber insbesondere auch mit den neuen Praxisräumen in zentraler Ortslage.

Der Gemeinderat segnete die Planung denn auch einstimmig ab, nun kann der Bauträger die Planunterlagen ausarbeiten und dem Gremium einreichen. Im ersten Schritt erfolgen die Bauprojekte des Ärztehauses und der Wohnanlage im Gartengelände. Die weitere Bebauung im Eckbereich der Winkel- und der Friedhofstraße erfolgt in einem zweiten Abschnitt. Dort stehen im Moment noch ein Lagergebäude wie auch ein Wohnhaus, die im Zuge der Bauarbeiten dann abgebrochen werden sollen.