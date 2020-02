„Ich werde die Bürgerstiftung immer im Herzen tragen“: Sabine Streck, die 13 Jahre den Förderverein der Bürgerstiftung Villingen-Schwenningen als Vorsitzende leitete, gab anlässlich der Hauptversammlung am Donnerstag im Abt-Gaisser-Haus ihren Vorsitz ab, betonte aber, dass sie der Bürgerstiftung als Mitglied erhalten bleibt.

Rupert Kubon, ehemaliger Oberbürgermeister und Stellvertreter von Sabine Streck, dankte ihr dafür, dass sie ihm so viel Arbeit abgenommen hatte, und betonte, der Förderverein benötige einen Nachfolger, der so ausdauernd wie Sabine Streck sei, einen genauso breiten Rücken habe und auch noch so freundlich sei. Da meldete sich Rudolf Reim, der die Ausbildung zum Bürgermentor gemacht hatte und den die Grundidee einer Stiftung aus der Bürgerschaft schon lange angesprochen hatte. Er sei Stadtführer und begeistert, dass es eine lange Stiftungstradition gibt, und Franke sei er auch noch, betonte er schmunzelnd. Das war ein Wort, und er wurde ruckzuck zum Nachfolger von Sabine Streck gewählt.

Franz Niebel gab sein Amt als Kassierer ab, als seine Nachfolgerin wurde Karin Schäuble gewählt. Gabriele Cernoch-Reich bleibt Schriftführerin, Klaus Brand gab sein Amt als zweiter stellvertretender Vorsitzende aus Altersgründen ab, sein Posten konnte nicht besetzt werden. Aus Franz Niebels letztem Kassenbericht ging hervor, dass der Förderverein 2900 Euro an die Bürgerstiftung ausgeschüttet und einen großen Spendenbetrag weitergeleitet hatte.

Sabine Streck blickte auf 13 Amtsjahre, in denen viel bewegt wurde, zurück. Angefangen habe es mit mehrfachen Verkäufen von Laugenherzen bei der Südwest Messe, denen viele Verkaufsstände in den Fußgängerzonen von Villingen und Schwenningen folgten: „Wir verkauften Weckenmänner zum Advent, Blumen zum Muttertag und auch die Bücherflohmärkte fanden viel Beachtung“, berichtete sie.

Für ein Erdbeben habe der Vorschlag, am Fastnachtssonntag in Schwenningen und am Fastnachtsdienstag in Villingen eine gemischte Gruppe mit den Traditionsfiguren der beiden Zünfte aus Villingen und Schwenningen laufen zu lassen, gesorgt: „Die Zuggesellschaft lehnte ab“, so Sabine Streck. Aber ein Jahr später, 2009, sei es dann soweit gewesen und die Idee wurde bei der OB-Verhaftung im Schwenninger Rathaus umgesetzt, das sei herrlich gewesen, erinnerte sie sich.

Kabarett und Comedy, der Volkslauf „VS bewegt sich“ mit Darbietungen des Brennpunkt-Theaters auf dem Gelände von Gartenbau Wildi waren weitere Aktivitäten. Cocks Combo gab im Sommer 2011 ein Konzert auf der Möglingshöhe zugunsten der Bürgerstiftung, und zum Jubiläum 40 Jahre VS gab es eine Podiumsdiskussion im Münsterzentrum. Viele Veranstaltungen folgten, unter anderem die Konzerte der Musikakademie zugunsten der Bürgerstiftung, seit 2014 waren es 26 Konzerte, dankte Sabine Streck der Musikakademie. 33 278,60 Euro sind in den vergangenen 13 Jahren durch viele Aktivitäten zusammen gekommen, zeigte sie sich zufrieden. Sabine Streck dankte dem harmonischen Vorstandsteam, das sie jederzeit unterstützte und wünschte zum Abschied dem Förderverein ein langes Leben.