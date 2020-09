Eine brennende Waschmaschine hat am Freitagvormittag die Rettungskräfte in VS-Schwenningen auf den Plan gerufen. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden, eine Person wurde leicht verletzt. Die Bewohner eines Reihenhauses im Taunusweg hatten gegen 10.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie den Brand der Waschmaschine in ihrem Keller entdeckt hatten.

Darauf eilten die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen mit einem Löschzug, zwei Rettungswagen sowie die Polizei zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass der Brand bereits durch den Bewohner gelöscht werden konnte. Ein Übergreifen und größerer Schaden konnte somit verhindert werden. Allerdings hatte eine Person Rauchgas eingeatmet, weswegen sie vom Rettungsdienst behandelt werden musste.

Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt

Die Feuerwehr kontrollierte unter Atemschutz den Keller mit der in Brand geratenen Waschmaschine und belüftete das Gebäude. Anschließend wurde das Gerät ins Freie gebracht. Nach etwa einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Der Brand dürfte ersten Vermutungen zufolge aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst worden sein.