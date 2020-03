Ein Finanzbeamter sichert sich als Hausverwalter üppige Nebeneinkünfte und bedient sich darüber hinaus an den Konten der Wohnungseigentümer. Schon vor der Aufdeckung des Skandals hatten Betroffene die Behörden auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen – doch die Machenschaften des Beamten konnten trotzdem ungehindert weitergehen.

Die Aufarbeitung des Hausverwalter-Skandals, der insbesondere Villingen-Schwenningen aber darüber hinaus auch weitere Teile des Kreises erfasst hat, dauert derzeit an. Der 62-Jährige hatte sich über Jahre hinweg unter anderem an Konten von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) bedient und nach derzeitigem Stand einen Schaden von mehr als 600 000 Euro verursacht. Während vor dem Amtsgericht VS in mehreren Zivilverfahren bereits die ersten Urteile gegen den Hausverwalter gesprochen wurden und Kriminalpolizei sowie Staatsanwaltschaft mit weitergehenden Ermittlungen gegen den 62-Jährigen beschäftigt sind, sorgt insbesondere ein Umstand immer wieder für Fassungslosigkeit: Der betrügerische Hausverwalter ist Finanzbeamter. Wie zahlreiche Eigentümer im Gespräch bestätigen, vermittelte der Beamtenstatus eine gewisse Sicherheit – kaum jemand habe sich vorstellen können, dass ein Staatsdiener unseriös arbeitet oder gar Geld verschwinden lässt.

Im Sommer 2018 Hinweise

Doch wie kann es sein, dass trotz wachsenden Unmuts und Misstrauens hinsichtlich der Hausverwaltertätigkeit für knapp 1000 Wohneinheiten dem Treiben kein Riegel vorgeschoben wurde? Ein Schreiben macht dabei deutlich, dass bereits im Sommer 2018 erste Hinweise an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe gingen. So hatte ein betroffener Eigentümer einer Wohnung in Schönwald im Juni vor zwei Jahren in einem Schreiben die Frage gestellt, „ob eine solch verantwortungsvolle Position (...) mit einem derart umfänglichen vitalen Nebenerwerb des Stelleninhabers vereinbar ist“. Angeprangert wird darüber hinaus eine „völlig desolate Hausverwaltung“, wobei der 62-Jährige „immer wieder als Beklagter beim Amtsgericht VS auftritt“.

Unter anderem gab es eine juristische Auseinandersetzung mit Eigentümern einer Anlage in der Villinger Hammerhalde, deren Verfügungsrahmen für Bauarbeiten durch den Verwalter eigenmächtig um ein Vielfaches überschritten wurde. Doch damit nicht genug. Auch Ende des Jahres 2018 häuften sich die Beschwerden gegen den betrügerischen Hausverwalter, die ebenso beim zuständigen Finanzamt Villingen-Schwenningen vorgetragen wurden. Im Mittelpunkt seien massive Beleidigungen gegenüber Eigentümern gestanden, die dabei waren, die Machenschaften des Hausverwalters aufzudecken. An einen gerichtlichen Vergleich aufgrund von Unregelmäßigkeiten habe sich der 62-Jährige nicht gehalten. „Recht und Gesetz hat er völlig ignoriert“, berichtet ein dortiger Eigentümer. Dieser erklärt darüber hinaus, dass daraufhin ein Disziplinarverfahren beim Vorsteher des Finanzamts VS, Karl-Heinz Huy, gefordert wurde.

Nebenverdienst: 30 000 Euro

Weiter habe man Anfang 2019 aufgrund von ebenfalls unseriös abgerechneten Baumaßnahmen an einem von ihm betreuten Objekt Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Konstanz erstattet. Diese sei aber, mit der Begründung es handle sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit, nicht weiter verfolgt worden. Ähnlich verhielt es sich bei der Anzeige von Rechtsanwältin Harriet Stefani, die jene Villinger WEG am Warenberg vertritt, welche die Aufarbeitung des Skandals dank der Arbeit der neuen Hausverwaltung ins Rollen brachte. Erst nach einer Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft wurden die Ermittlungen schließlich aufgenommen.

Doch was geschah mit den Hinweisen, die zu dem Finanzbeamten eingingen? Bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, die für das Finanzamt in Villingen-Schwenningen zuständig ist, bestätigt man zunächst den Erhalt des Schreibens vom Sommer 2018. Die dortigen Pressesprecherin Grit Erichsen betont: „Anfragen und Information zu Nebentätigkeiten und möglichen Dienstvergehen von Beschäftigten der Finanzverwaltung werden von der Finanzverwaltung sehr ernst genommen.“ Inwieweit Untersuchungen gegen den 62-Jährigen eingeleitet wurden, könne „aufgrund des Personalgeheimnisses“ nicht gesagt werden. Doch überhaupt ist aus Sicht vieler Eigentümer fraglich, ob seine umfangreichen Nebentätigkeiten als Hausverwalter überhaupt rechtens sein können – auch, wenn er nicht Vollzeit als Finanzbeamter arbeitet. Angesichts der Tatsache, dass der Mann die Verwaltung für die zahlreichen Objekte zumindest die vergangenen Jahre quasi im Ein-Mann-Betrieb bewältigt hat, lässt Zweifel an der Vereinbarkeit mit seiner Betätigung als Beamter aufkommen.

Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Mann nicht als Hausverwalter aktiv ist, sondern darüber hinaus eine eigene Hausmeisterfirma gründete. Diese übernahm wiederum, mit mehreren teils auf 450-Euro-Basis angestellten Mitarbeitern, die Hausmeistertätigkeiten von zahlreichen seiner verwalteten Objekte. So dürfte der Finanzbeamte im Rahmen seiner Nebentätigkeiten monatliche Verdienste von mindestens 30 000 Euro bezogen haben. Dies belegen entsprechende Abrechnungen verschiedener Wohnungseigentümergemeinschaften. Darüber hinaus habe er bei größeren Baumaßnahmen auch üppige Regiekosten kassiert.

Laut der Pressesprecherin der Oberfinanzdirektion sei der Nebenverdienst allerdings nicht zwingend ein Kriterium hinsichtlich der Vereinbarkeit mit der Tätigkeit als Beamter. Demnach hätten Beamte ein Recht, Nebentätigkeiten außerhalb ihrer dienstlichen Tätigkeit nachzugehen, sofern dadurch keine dienstlichen Interessen beeinträchtigt beziehungsweise keine dienstlichen Pflichten verletzt werden. „Ein Versagungsgrund kann unter anderem vorliegen, wenn die zeitliche Inanspruchnahme des Beamten durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet“, so Erichsen. Zuständig hierfür sei der Vorsteher des betroffenen Finanzamts.

Arbeit trotz Krankschreibung

Die Pressesprecherin berichtet weiter, dass zum 1. Juli eines Jahres alle Beamten eine Erklärung über die im vorausgegangenen Kalenderjahr ausgeübten Nebentätigkeiten, die zeitliche Inanspruchnahme, die Person des Auftrag- oder Arbeitgebers und die Höhe der Vergütung vorlegen müssen. Ob die entsprechenden Angaben bei dem betroffenen Finanzbeamten überprüft wurden, dazu kann Erichsen – ebenfalls aufgrund des Personalgeheimnisses – keine Auskunft geben. Allerdings scheint es zu bezweifeln, dass die umfangreichen Tätigkeiten beim Finanzamt nicht wahrgenommen wurden. So wissen Eigentümer zu berichten, dass teilweise die Telefonnummer der Hausverwaltung auf einen Apparat im Finanzamt umgestellt wurde und dort auch WEG-Besprechungen stattfanden. In all dies sollen weitere Beamte eingeweiht gewesen sein.

Dass die Luft für ihn beim Finanzamt dünn werden dürfte, zeigt sich angesichts der Informationen, wonach schon vor einigen Monaten ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Laut Erichsen sei Voraussetzung hierfür, dass „tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen“. Pikant ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich der 62-Jährige seit Juli 2019 für den Dienst im Finanzamt krank gemeldet ist, aber weiterhin die Hausverwaltertätigkeiten ausübt – und zwar bis heute. Dies belegen Mails, die im Zusammenhang mit seiner Nebentätigkeit verschickt wurden und darüber hinaus angesetzte Eigentümerversammlungen.

Die Konsequenzen, die sich aus dem Disziplinarverfahren ergeben, sind teilweise drastisch – und könnten bis zur Zurückstufung und Entfernung aus dem Beamtenverhältnis gehen. In diesem Fall dürften auch die Pensionsansprüche des Finanzbeamten gefährdet sein. Ganz zu schweigen von den finanziellen Folgen aufgrund der derzeit angestrebten Zwangsvollstreckungen.