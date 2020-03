Nach dem brutalen Übergriff auf den Gast eines Lokals vor dem Schwenninger Bahnhof ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen versuchtem Totschlag. Ein dringend Tatverdächtiger sitzt weiterhin in Haft.

Der Vorfall vor rund einem Monat am Schwenninger Bahnhof hatte für Entsetzen gesorgt. Damals wurde ein 37-Jähriger, der nach dem Besuch einer dortigen Gaststätte mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten war, zunächst am Boden liegend von einem der Täter wie von Sinnen mit Faustschlägen attackiert. Zwei weitere Männer traktierten das Opfer von der Seite mit Fußtritten. Nach einem Aufrappeln wurde der bereits verletzte Mann nochmals niedergestreckt, ehe alle drei Tatbeteiligten auf das völlig wehrlose Opfer am Boden einschlugen und -traten – nicht nur auf den Oberkörper, sondern offenbar auch bewusst auf den Kopf. Der Opfer erlitt erhebliche Verletzungen und musste nach der Einlieferung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum auf die Intensivstation verlegt werden.

Zwei der Täter wurden noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen, den 23-jährigen Haupttäter konnten die Beamten am darauffolgenden Vormittag aufgreifen. Gegen den 23-Jährigen hatte der Haftrichter beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen zunächst einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Weitere Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft haben nun ergeben, dass von einer schwerwiegenderen Tat ausgegangen werden muss. „Die Staatsanwaltschaft Konstanz führt das Ermittlungsverfahren – Stand heute – wegen des Verdachts des versuchten Totschlags“, berichtet der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth. Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen könne er jedoch nicht mitteilen.

Klar ist jedoch: Den Ermittlungsbehörden liegt Videomaterial vor, welches den brutalen Übergriff und die Tritte gegen den Kopf zeigt. Diese Handlung könnte bei der Bewertung der Tat mitunter ausschlaggebend gewesen sein, warum Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nun von einer versuchten Tötung des 37-Jährigen ausgehen.