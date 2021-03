Wahlbeteiligung in Villingen-Schwenningen rutscht auf 56 Prozent ab

Martina Braun, Landtagsabgeordnete der Grünen, hat bei der Landtagswahl am Sonntag in Villingen-Schwenningen ein Plus von 2,3 Prozentpunkten geholt. Das beste Ergebnis schaffte sie in Marbach mit 30,8 Prozent. Lediglich in Herzogenweiler lag sie hinter Raphael Rabe von der CDU. Wie auch im Wahlkreis war ihr Abstand zu den Christdemokraten beim Gesamtergebnis in VS deutlich.

Keinen Heimatbonus gab es für Raphael Rabe, den CDU-Kandidaten aus VS. Er verlor in allen Bezirken, allein in Weilersbach 12,6 Prozent. Sowohl in Villingen als auch in Schwenningen rutschte die CDU unter die 20-Prozent-Marke. Unter dem Strich schaffte Rabe gerade noch 20,9 Prozent der Wählerstimmen, insgesamt ein Minus von 4,2 Prozent.

Den dritten Platz mit 12,8 Prozent verteidigen konnte die AfD mit Martin Rothweiler, jedoch mit einem Minus von 4,6 Prozent. Gleichwohl verlor er nicht in allen Bezirken. So verbuchte er ein Plus in Marbach, Mühlhausen, Obereschach und Tannheim, wo er auf 19,5 Prozent kam.

Jubel gab es bei der FDP: Mit Frank Bonath schaffte es ein Mann aus VS in den Stuttgarter Landtag. Er holte in VS ein Plus von 4,1 Prozent auf jetzt 12,3 und war in allen Bezirken zweistellig. Mühlhausen war mit 16,8 Prozentpunkten sein bester Wert.

In diese Prozentpunkte stieß Nicola Schurr von der SPD nicht vor. In VS holte er mit 10,8 noch das beste Ergebnis im Wahlkreis und verlor im Vergleich zu 2016 lediglich 0,1 Prozent. Doch hatte sich der Mann aus VS in seiner Heimatstadt mehr erwartet. In vielen Bezirken erreichte er lediglich einstellige Prozentzahlen. Die Kandidaten der Linke und der Liste Klima schaffen es in keinem Bezirk auf fünf Prozent.

Die Wahlbeteiligung rutschte von 64,2 (2016) auf 56 Prozent ab.