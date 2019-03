Während VS wächst, verlieren Tiere ihr Zuhause. Wie kann der Artenschutz trotzdem gelingen? Darüber zerbrechen sich demnächst die Stadträte den Kopf.

Die Flächenressourcen schrumpfen. Grund und Boden sind ein nicht nachwachsendes Gut. Obgleich die Stadt „Ökopunkte“ sammeln kann, wenn sie Flächen ausweist, die den Verlust von Lebensräumen der Tiere ausgleichen sollen, ist es damit noch lange nicht getan. Vor allem so genannte „weiträumige Offenlandflächen“ für die geschützten Vogelarten sind damit noch immer nicht sichergestellt. Doch diese werden dringend benötigt, denn die Vogelarten werden durch große Baugebiete nach außen verdrängt, und Brutflächen und Nahrungshabitate verschieben sich.

Villingen-Schwenningen müsse klären, „wie der Lebensraumverlust der einzelnen Arten ausgeglichen werden kann“, fordert die Stadtverwaltung deshalb und will am 2. April im Technischen Ausschuss und am 10. April im Gemeinderat in den Dialog darüber mit den Stadträten einsteigen. Geprüft werden soll, wie man Ersatzlebensräume schaffen kann – beispielsweise durch Renaturierungen, die Herstellung von Waldbiotopen, Entsiegelungsmaßnahmen oder die Aufwertung von landwirtschaftlichen Flächen, indem dort gezielt naturverträgliche Kulturpflanzen gesetzt werden.

Klar ist: „Den“ Lebensraum gibt es nicht. Was dem Rotmilan gefällt, ist für die Feldlerche beispielsweise gar nichts. Geht es um den Artenschutz, muss man sich in VS immer wieder auf die verschiedensten Tiere einstellen. Waren das im Fall des Industriegebiets Salzgrube beispielsweise vor allem die Feldlerche und der Rotmilan, funkte im Bereich Spitals-30-Jauchert die Zauneidechse dazwischen und im Mittleren Steppach in Villingen sowie beim Emes-Areal waren es Fledermäuse.

Wie knapp die Flächenressourcen bereits sind, zeigt sich bei den geplanten Baugebieten Salzgrube II und Lämmlisgrund. In beiden Fällen gibt es voraussichtlich nicht genügend Ausgleichsflächen für Feldlerche und Milan. „Um eine mögliche Ausnahmeprüfung zu verhindern, müssen im Umkreis von mehreren Kilometern um die geplanten Gebiete geeignete Lebensräume neu geschaffen werden“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Diese Tatsache und der Artenschutz sind ordentliche Hürden für das Oberzentrum. Um in der Entwicklung der Stadt trotzdem handlungsfähig zu bleiben, muss VS zwangsläufig auf Dritte setzen. Konkret und unabhängig von den sonst zu ergreifenden Maßnahmen in Sachen Artenschutz bedeutet das: Ein Landwirt beispielsweise führt auf seinen eigenen Flächen ökologische Aufwertungsmaßnahmen durch und verkauft die Ökopunkte, die er dafür erhält, an die Stadt.

„Es hat sich gezeigt, dass die Entwicklung von Baugebieten in der Stadt Villingen-Schwenningen vor zunehmende Herausforderungen gestellt wird“, schlussfolgert die Stadtverwaltung und regt eine vorausschauende Planung an. So soll das Ausgleichsflächenkonzept weiterentwickelt werden, ferner will man Ökokonto-Maßnahmen weiter umsetzen und Geld bereithalten, um Ökopunkte von Dritten anzukaufen. Zur Bewältigung der Ausgleichs- und Artenschutzthematik will man noch in diesem Jahr eine Potenzialanalyse anstoßen, um Ersatzlebensräume insbesondere für die streng geschützten Vogelarten auf VS-Gemarkung ausfindig zu machen. Langfristig will man gemeinsam mit den Partnern in der Verwaltungsgemeinschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises, dem Landkreis und dem Regionalverband enger zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen, denn: Da sich die meisten Kommunen wirtschaftlich weiterentwickeln, stoßen auch alle an dieselben Grenzen.