Die Aktion „Busfahrer des Jahres“ des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar steht unter besonderen Vorzeichen. Denn trotz Corona-Pandemie hielten sie den ÖPNV im Kreis am Leben. Die Fahrgäste können nun abstimmen.

"Für mich sind sie alle Helden!" Stefan Preuss, seit Mai Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Schwarzwald-Baar (VSB), macht seine Wertschätzung gegenüber den Busfahrern deutlich, die in den vergangenen Monaten trotz schwieriger Bedingungen den öffentlichen Nahverkehr am Leben gehalten haben. „Auch als wir noch nicht viel über Corona gewusst haben und es noch keine Trennwände gab, sind sie weitergefahren“, so Preuss.

Das Landratsamt sei als Aufgabenträger auch maßgeblich dran beteiligt gewesen, dass der ÖPNV auf den Straßen im Schwarzwald-Baar-Kreis dank eines Rumpf-Fahrplans aufrecht erhalten werden konnte – natürlich auch dank der Chauffeure der schweren Gefährten. „Wir konnten dafür sorgen, dass alle, die nicht zu Hause bleiben konnten oder mussten, an ihren Arbeitsplatz gekommen sind“, so der VSB-Geschäftsführer.

Gerade in diesen Zeiten sei das freundliche Gesicht eines Fahrers, der die Gäste in seinem Bus willkommen heißt, eine Bereicherung des Alltags. "Freundlichkeit und Beratung gab es trotzdem – wenn auch über die Lautsprecher", erklärt Preuss. Er fordert deshalb die Mitfahrer dazu auf, die Stimme für ihren Favoriten abzugeben.

Hier hängen seit zwei Wochen die Aufhänger zu Abstimmung in allen Linienbussen. Dort kann für einen Lieblingsfahrer votiert werden – in wenigen Worten dürfen die Fahrgäste dann auch erklären, warum sie ihren Favoriten zum Busfahrer des Jahres und damit auch zum Corona-Held wählen. „Für einen Busfahrer ist es gut zu wissen, dass es Feedback gibt“, erklärt der VSB-Geschäftsführer und betont: „Und zwar nicht nur, wenn der Bus verspätet ist.“

Der VSB verlost unter allen Teilnehmern Hiddelis-Gutscheine im Wert von 250 Euro. Dieser kann in über 160 Unternehmen in Villingen-Schwenningen eingelöst werden. Auch der Busfahrer des Jahres wird mit einem Gutschein bedacht.