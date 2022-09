VS-Sinfoniker starten die Saison

Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen mit Dirigent Achim Fiedler hofft nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen auf eine normale Saison, in der fünf Konzerte und ein Sonderkonzert geplant sind. Los geht es am 3. Oktober um 17 Uhr mit einer Operngala im Franziskaner-Konzerthaus. Als Solisten stehen Julia Sophie Wagner (Sopran) und Daniel Ochoa (Bariton) auf der Bühne und interpretieren Lieder von Otto Nicolai aus den „Lustigen Weibern von Windsor“, singen Arien aus dem „Freischütz“ von Carl Maria von Weber und stellen Raritäten wie „König und Floh“ von Hans Sommer vor.

Das Festkonzert am Tag der Deutschen Einheit ist neben den traditionellen Neujahrskonzerten einer der Höhepunkte in der Saison der VS-Sinfoniker. Oberbürgermeister Jürgen Roth wird ein Grußwort zum Tag der Deutschen Einheit sprechen.

Die weiteren Konzerte des Sinfonieorchesters sind die Neujahrskonzerte am 1. Januar (17 Uhr) und 5. Januar (19 Uhr). Dann geht es mit dem Orientexpress auf eine musikalische Reise, an Bord ist Sängerin Laura Scherwitzl. Werke der Strauß-Dynastie dominieren das Programm, hinzu kommen Kompositionen von Glinka, Lehár, Puccini und Chabrier. Am 6. Januar sind die Sinfoniker in Donauschingen in der Donauhalle (19 Uhr), dort übernimmt Oksana Poliarush den Gesangspart.

Weiter geht es am 12. März: Unter dem Motto „Musikalische Komödien“ erklingen Werke von Telemann, Rameau, Biber und Haydn. In eine „Fröhliche Werkstatt“ begeben sich die Sinfoniker am 14. Mai. Am 17. Juni wird es laut: Bei „Brass & Drums“ sind die Blechbläser und Schlagzeuger im Kurgarten zu erleben. Das Sommerkonzert unter dem Motto „Die Zeiten ändern sich“ wird am 15. Juli Alexander Janiczek, Geigenprofessor an der Musikhochschule in Trossingen, leiten. Die Konzerte sind auch im Abo buchbar, Interessenten können sich unter 0771 / 993403 melden.

Für alle Konzerte gibt es Karten bei den üblichen Vorverkaufsstellen, unter Tickethotline 07721 / 82-2525 oder unter www.tickets.vibus.de. Die Karten für den 3. Oktober kosten 20, 24 oder 28 Euro, Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte.