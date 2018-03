Wenn die Kinder in Villingen-Schwenningen beim Stadtspaziergang am Ostersonntag mit ihren Eltern ganz besonders große Augen machen, dann könnte es an einer außergewöhnlichen Aktion der Facebook-Plattform „Stadtgeflüster VS“ liegen. Dieses nämlich ruft zur großen Ostereiersuche in den Fußgängerzonen von Villingen und Schwenningen auf und hofft auf viele Mitstreiter.

Die Idee: Jeder, der möchte, stellt ein (oder mehrere) Osternestchen für Kinder zusammen, verpackt jedes einzeln in Folie (Wetterschutz und bessere Möglichkeit des Versteckens oder Aufhängens) und gibt es bis Gründonnerstag an einer der beiden Abgabestellen in Villingen und Schwenningen ab. Und dann schlüpfen der Stadtgeflüster-Macher Hartmut Kersten und seine Helfer in die Rolle des Osterhasen: Sie verteilen die Osternestchen am Ostersonntag in aller Frühe in den beiden Innenstädten und bescheren Familien mit Kindern damit ein sicherlich unvergessliches Ostererlebnis.

Um möglichst vielen Kindern den Fund eines Osternestchens zu ermöglichen, appellieren die Stadtflüsterer an die Vernunft der erwachsenen Begleiter: Pro Kind soll maximal ein Osternest mitgenommen werden. Die Idee zu der ungewöhnlichen Oster-Aktion hatte Hartmut Kersten selbst. Er möchte damit gerne allen Kindern, auch jenen aus ärmeren Häusern, eine Freude bereiten und gleichzeitig die Tradition des Osterspaziergangs wieder aufleben lassen.