Vorverkauf für Südwest Messe startet

Der Vorverkauf für die Südwest Messe startet am Mittwoch, 11. Mai. Dann kosten die Tickets für die Messe für fünf statt sieben Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 3,50 statt fünf Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt zur Messe.

Die verbilligten Messe-Tickets gibt es in mehr als 150 Vorverkaufsstellen. Zahlreiche Firmen, Banken, Gemeindeverwaltungen, Buchhandlungen und andere halten die Eintrittskarten bereit, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit. Der Vorverkauf endet am Tag vor der Messe am 10. Juni. Die Südwest Messe findet dann vom 11. bis 19. Juni auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen statt. Neun Tage lang präsentieren rund 400 Aussteller in 14 Hallen und auf dem Freigelände Produkte und Dienstleistungen unter anderem aus den Lebensbereichen Bauen und Sanieren, Garten und Freizeit, Wohnen, Haushalt, Gesundheit oder Genuss.

Weitere Infos auf www.suedwest-messe.de oder telefonisch unter der Nummer 07720/97 42 13.