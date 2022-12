Vortrag zur Lichtverschmutzung

Der Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar veranstaltet am Mittwoch, 14. Dezember, um 19 Uhr einen Vortragsabend im „Grünen Baum“ in Allmendshofen über die Auswirkungen von Lichtverschmutzung. Referent ist André Pix aus Lindau.

Stellen Sie sich eine außerirdische Zivilisation vor, die die Erde vom Rande der Galaxie aus beobachtet. Über Jahrmillionen hinweg kaum etwas Berichtenswertes: das tägliche Wettergeschehen, das Kriechen der Gletscher, die Drift der Kontinente... Doch vor rund 150 Jahren kam es plötzlich zu einer deutlich sichtbaren Veränderung: Nachts begann die Erdoberfläche zu leuchten, nach und nach überall auf der Welt und zunehmend stärker! Tatsächlich wurde bisher noch keine Tier- oder Pflanzengruppe gefunden, die nicht irgendwie von der wachsenden „Lichtverschmutzung“ beeinflusst wird. Weltweit sind 64 % der Säugetier- und 49 % der Insektenarten auf die Dunkelheit angewiesen. Die tagaktiven Arten kommen wiederum nachts nicht zur Ruhe.

Paten der Nacht ist eine gemeinnützige Organisation ehrenamtlich tätiger Leute aus Deutschland und Österreich, die Menschen darüber informiert, was Lichtverschmutzung ist, welche Negativwirkungen diese auf Umwelt, Mensch und Natur hat und wie das nächtliche Kunstlicht sinnvoll und verantwortungsbewusst reduziert werden kann. André Pix ist Umweltingenieur, Umweltwissenschaftler sowie Lichtplaner und bereits von Anfang an bei den Paten der Nacht aktiv. In seinem Vortrag „Licht aus – Nacht an“ möchte er nicht alleine das Problem beschreiben, sondern auch Lösungen anbieten.