Vortrag zum Arbeitsrecht im Wandel

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg bietet am Donnerstag, 14. Juli, um 18 Uhr, einen 90-minütigen Informationsvortrag zum Thema Arbeitsrecht unter dem Titel „Arbeitsrecht im Wandel: Vertragsrecht - New Work - Transparenz – Datenschutz“ an. Die kostenfreie Präsenzveranstaltung richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Personalverantwortliche und findet in den Räumen der IHK am Romäusring 4 in Villingen-Schwenningen statt.

Der Vortrag der drei Referenten Rechtsanwältin Tina Kärcher-Heilemann, Rechtsanwalt Ralf Kittelberger und Rechtsanwalt Markus Gloksin vermittelt einen Überblick zu den Themen Digitalisierung, Digitale Transformation, Datenschutz, New Work, Global Mobility und dem Themenkomplex Geschäftsgeheimnisgesetz mit der These „Alles sicher? Alles sichern!“.

„Arbeitsmodelle werden immer individueller, gleichzeitig sind die Arbeitgeber gehalten, eine Vielzahl von Regeln zwingend einzuhalten. Jüngstes Beispiel ist die Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen, die ab dem 1. August dieses Jahres ihren Ausfluss im neuen Nachweisgesetz findet und zahlreiche neue Unterrichtungspflichten der Arbeitgeber normiert. Hier müssen Arbeitgeber insbesondere für Neuverträge auf dem aktuellen Stand sein“, so IHK-Rechtsreferent Stefan Villing.