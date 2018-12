In der Schwenninger Fußgängerzone wird wieder kräftig gewerkelt: Der Weihnachtsmarkt wird aufgebaut. Ab Freitag, 14. Dezember, 11 Uhr, soll das festlich dekorierte Hüttendorf Besuchern offen stehen.

Ein Dörflein zieht um. Seit Montagmorgen sind Mitarbeiter der Firma Holzbau Lauffer damit beschäftigt, die Standhütten der Südwest Messe- und Ausstellungs- GmbH (SMA) am Villinger Münsterplatz ab- und parallel in der Muslen wieder aufzubauen. „Bis Mittwochabend müssen die Hütten stehen. Die meisten Händler kommen dann am Donnerstag, um sie zu beziehen“, erklärt Lauffer-Mitarbeiter Andrej Sprez. „Je nach dem, wie weit wir mit den Hütten sind, kommen manche auch bereits am Mittwoch. Deshalb haben wir ab dann auch Nachtbewachung“, sagt Weihnachtsmarkt-Organisatorin Diana Graupner von der SMA. „Am Dienstag baut die Firma Käfer zusätzlich die Aluminium-Traversen in den Eingangsbereichen auf, der Mittwoch ist generell der Dekorier-Tag, an dem die Tannenbäume gestellt werden“, erklärt sie den weiteren zeitlichen Ablauf.

Auch die Bühne fand noch am Montagmittag ihren gewohnten Platz zwischen City-Rondell und C&A. „Ich glaube, wir kommen in Schwenningen auf 42 Stände“, so Graupner weiter. Zwei Drittel bis drei Viertel der Stände seien von der Messe gestellt, die anderen brächten die Aussteller selbst mit. Einige Neuheiten des diesjährigen doppelstädtischen Weihnachtsmarktes sind lediglich in Schwenningen mit dabei, fährt die Organisatorin fort. Darunter seien beispielsweise dekorative Holzkunst einer aus Mittelfranken kommenden Firma, Dekupiersägearbeiten aus Edelhölzern, ein neuer Silberschmuck-Aussteller sowie ein Unternehmen, das hochwertige Schokoladenprodukte anbietet.

Der Schwenninger Weihnachtsmarkt findet vom 14. bis 23. Dezember in der Muslen statt. Täglich von 11 bis 21 Uhr präsentieren die Händler dann handgefertigte Waren, Geschenkideen und Weihnachtsdekorationen, während sich die Besucher Winzerwein und Punsch sowie deftige und süße Leckereien schmecken lassen können.

Bühnenprogramm Schwenninger Weihnachtsmarkt

Freitag, 14. Dezember, 18 Uhr: Grundschulchor Gartenschule (musikalische Gestaltung) während offizieller Eröffnungsveranstaltung durch Oberbürgermeister Rupert Kubon, Worte zum Advent von Pfarrer Michael Schumacher

Samstag, 15. Dezember, 15 Uhr: Vorführungen MMC Twirling-Sport VS

Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr: Weihnachtskonzert Stadtmusik Schwenningen 18 Uhr: Tanzgruppen TG Schwenningen

Montag, 17. Dezember, 15 Uhr: Weihnachtslieder, Kindertagesstätte Charlottenpflege gemeinsam mit Helene-Mauthe-Kindergarten

Dienstag, 18. Dezember, 14.30 Uhr: Weihnachtslieder, Kindergarten Paulus 15 Uhr: Mitmach-Programm an Kindernachmittag, Foto-Aktion mit Engel, Kinderschminken, basteln

Mittwoch, 19. Dezember, 18 Uhr: Weihnachtslieder, Posaunenchor CVJM Schwenningen

Donnerstag, 20. Dezember, 15 Uhr: Weihnachtslieder, Kindertagesstätte in der Au 18 Uhr: Weihnachtskonzert Jugendblasorchester Stadtmusik Schwenningen

Freitag, 21. Dezember, 10 Uhr: Preisübergabe Kindergarten-Bastelaktion, 18 Uhr: „The Singing Souls by Mela André“ und „Kidz Royality“ – let it snow and sing!

Samstag, 22. Dezember, 15 Uhr sowie 18 Uhr: „Die Schneekönigin„ – Figurentheaterstück nach H.C. Andersen, Figurentheater Stegmiller und Pankratov