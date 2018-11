Es ist eine gute Tradition: Am 11.11. trifft man sich in der Zunftstube der Schwenninger Narrenzunft, um zusammen mit dem Zunftmeister pünktlich um 11.11 Uhr auf die kommende Fasnet anzustoßen.

Lutz Melzer zusammen mit seinem neuen Vize Florian Schütze hatten die Sektgläser für die Gäste in der voll besetzten Zunftstube gefüllt. Mit einem kräftigen Narri verkündete er das kommende Fasnetprogramm. Am 6. Januar beginnt die Narrenzeit mit dem Häsabstauben – erstmals in der neuen Schwenninger Neckarhalle. „Jetzt haben wir 532 Plätze, also genug für alle Gäste, um in die Narrensaison zu starten“, freute sich Lutz Melzer. Die Abstauber Bärbel Noel und Jörg Schlenker sind bereits schon feste dran, die Begebenheiten aus dem Städtle zu sammeln, um diese „brühwarm“ aufzutischen.

Am 19. Januar findet in der Horst-Groschwitz-Turnhalle der Gartenschule die Sprungprobe statt, und in der Zunftstube trifft man sich, um die Geheimnisse des Legens und Nähens der Hansel-Rüschen zu erfahren. Auch findet hier die Häsbörse statt, in der man alles rund ums Schwenninger Häs kaufen und verkaufen kann.

Gespannt sind die Mitglieder der Narrenzunft auch auf die erstmals in der neuen Neckarhalle stattfindenden Eröffnungsbälle am 1. und 2. Februar. Eine funktionierende Tontechnik, geregelte Heizung und kein „Gschmäckle“ in den Sanitärräumen – jetzt habe man hoffentlich perfekte Rahmenbedingungen und eine dementsprechende Platzkapazität für solch ein Event. Die Narrentreffen in Wangen und Offenburg werden besucht, ehe es am Schmotzigen Donnerstag in die eigene Fasnet geht. In den hohen Tagen besuchen die Schwenninger die Umzüge in Freiburg und in Villingen.