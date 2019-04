Nach Abschluss der Vorarbeiten für den Einbau von „Dünner Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise“ (DSK) in der Salinenstraße auf dem Abschnitt zwischen Schubert- und Keplerstraße, beginnt der zweite Bauabschnitt von der Keplerbis zur Alleenstraße am Dienstag, 23. April. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich eine Woche, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Hierfür wird der Verkehr in Richtung Walter-Rathenau-Straße einspurig durch die Baustelle geführt, der Verkehr in der Gegenrichtung wird über die umliegenden Nebenstraßen örtlich umgeleitet. Im Zuge dieser vorbereitenden Baumaßnahmen wird es auch zu Behinderungen im Linienverkehr kommen. Betroffen hiervon sind die Südbaden-Bus-Linie 7275 (Bad Dürrheim – Schwenningen) und der Stadtlinienverkehr mit den VS-Bus-Linie 10 (Kleines Eschle – Busbahnhof Schwenningen), Linie 11 (Waldfriedhof – Busbahnhof Schwenningen), Linie 12 (Grabenäcker – Busbahnhof Schwenningen) und die Zwischenort- Linie 1. Auf diesen Linien können Verspätungen auftreten.

Die Erreichbarkeit der in den betroffenen Straßen liegenden Haltestellen ist nicht immer möglich, es werden kurzfristig Umleitungen für den Linienverkehr eingerichtet. Fahrgäste werden deshalb gebeten, auf den Fahrplanaushang zu achten. Im Anschluss werden die Vorarbeiten in der Walter-Rathenau-Straße vom Mühlweg bis zur Paulinenstraße fortgesetzt. Sämtliche Arbeiten werden unter Teilsperrung ausgeführt, notwendige Umfahrungen werden kurzfristig ausgeschildert.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten zur Instandsetzung der Infrastruktur und die damit verbundenen Einschränkungen und Umleitungen. Das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten wird über den Fortgang der Bauarbeiten laufend berichten.