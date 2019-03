Von wegen nur Kasperletheater: Das Rollmopstheater fährt zwar zweigleisig: Der Engel-Saal in Neuhausen ist für Größeres gedacht, die Räume in der Färberstraße für Figurenspiel. Doch das Ensemble plant auch Figurenspiel für Erwachsene. Da darf „Faust“ nicht fehlen.

Für Olaf Jungmann und sein Rollmopstheater hat das Jahr mit zwei Neuerungen und einer Umstrukturierung angefangen. Zum einen wird sich das kleine Ensemble an seinem Villinger Standort in der Färberstraße auf Puppentheater konzentrieren. Jungmann betont jedoch, dass sich das Programm auch an Erwachsene richte, um diese wieder in ihre Kindheit zu entführen. „Es soll aber anspruchsvolles Puppentheater sein“, bekräftigt er. Auf dem Programm steht nach Ostern die Geschichte von „Aladin und die Wunderlampe“; einen festen Termin gibt es noch nicht. Wie oft letztendlich das Ensemble die Puppen im wahrsten Sinne des Wortes tanzen lässt, ist noch offen: „Das hängt davon ab, wie das Angebot angenommen wird.“

Vorgesehen ist auch eine Faust-Aufführung, dabei werde es sich um ein „Mitmach-Theater“ handeln. Jungmann und seine Schauspiel-Kollegen wollen ein buntes Programm anbieten, jedoch nie auf die reine Mainstream-Schiene abfahren, „auch wenn wir das Theater dann wohl immer voll hätten“.

Das Puppentheater ist das eine, das andere sind die größeren Inszenierungen, für die der Platz in der Villinger Bleibe zu eng geworden ist. Diese größeren Veranstaltungen finden ab diesem Jahr im Gasthaus Engel in Königsfeld-Neuhausen statt, kommt Jungmann auf die zweite Neuerung zu sprechen. Nicht nur Eigenproduktionen stehen auf dem Plan, sondern auch Aufführungen mit anderen Ensembles, so das Musik-Kabarett Gankino Circus am 30. März oder oder auch Musik-Bands wie die Gruppe „Donnerbalkan“ am 5. April.

Wie kam es zu der Kooperation mit Engel-Chef Karl Hummel? „Wir suchen bereits seit längerem einen größeren Raum“, so Jungmann. Das Problem: Zu größeren finanziellen Sprüngen reicht es nicht. Fündig wurde Jungmann im Gasthaus Engel, „Hummel suchte jemand, der den Engel-Saal wieder belebt“. Schnell habe man sich auf ein Kleinkunst-Konzept geeinigt, in das auch Burgspektakel- Macher Götz Knies miteingebunden ist. In jeweils Vierwochen-Spielblöcken spult sich das Programm ab, so Jungmann. Wenn dort Pause sei, erläutert er, werde in Villingen Theater gespielt.