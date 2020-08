Von Piratenaction bis hin zur Märchenwoche

Die AWO stellt bis Freitag, 11. September, wieder ihr beliebtes und gut besuchtes Kinder-Ferienprogramm in VS-Schwenningen auf die Beine. Von der Wasserwoche über die Märchen- und Piratenwoche bis hin zur „meine Stadt-Woche“ ist reichlich Unterhaltung für die Kinder geboten. Sicherlich fehlt es nicht an spannenden Momenten, erklärt die stellvertretende Einrichtungsleiterin Willma Braun.

Neu ist, dass dieses Jahr das Ferienprogramm nicht auf der Möglingshöhe über die Bühne geht, sondern in der Hirschbergschule in VS-Schwenningen. Auf der Möglingshöhe wäre nicht ausreichend Platz gewesen, einmal wegen der Umbauarbeiten für die neue Einrichtung der AWO VS, aber auch zum Einhalten der Coronaverordnungen. „Auf diese haben wir ein spezielles Auge“, betont Nicola Schurr, Erzieher an der Hirschbergschule. Es wird auch viele Aktionen an der freien Luft geben, so wird in der ersten Woche ein Ausflug nach Kappel in den Streichelzoo und zum Matschspielplatz angeboten. Dazu gibt es viele Experimente die im Zusammenhang mit Wasser stehen.

Auch die Bildung kommt bei uns nicht zu kurz, sagt die Leiterin Lisa Brugger mit einem Schmunzeln. In der zweiten Woche gibt es eine Märchenwoche, die unter anderem als Höhepunkt eine Märchenwanderung durch den Märchenwald von VS hat. Steffi Ganter hat sich nicht nur kreative Kochrezepte ausgesucht, sondern baut mit den Kindern auch eine Märchenhöhle, in der es wohl tolle Stunden gibt.

In der dritten Woche ist das Motto den Freibeutern vom Neckar gewidmet, in der Piratenwoche bauen die Kinder ein Schiff und Piratenhütten, am Ende der Woche steht ein Wettkampf der Seeräuber an. Die letzte Woche wird von der Ur-Schwenningerin, Marion Baier ausgeführt. Unter dem Motto „Meine Stadt“ bringt den Kindern ihre Heimat und den Wohnort näher. Mit einer Stadtrallye oder dem Nachbauen aus Kartonagen von städtischen Gebäuden vermittelt sie spielerisch einen besonderen Bezug zur Heimat.