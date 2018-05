Lyautey, Mangin und Welvert – diese Namen der Villinger Kasernen-Areale sollen zukünftig der Vergangenheit angehören. Und auch die Richthofenstraße soll nicht mehr lange so heißen.

Der Technische Ausschuss wird in seiner nächsten Sitzung mit einer ganzen Reihe von Namen jonglieren – und zwar von europäischen und regionalen Politikern sowie Frauen der Demokratiebewegung. Denn für das Lyautey und Mangin werden zudem noch Straßennamen gesucht.

Quartiere

Die militärischen Bezeichnungen für die Quartiere Lyautey, Mangin und Welvert sollen nach dem Willen der Stadtverwaltung verschwinden. Vorgeschlagen wird stattdessen, den Gewannnamen „Im Brühl“ zu verwenden. Passend zu den Himmelsrichtungen würde aus dem Areal Welvert „Im Brühl Süd“, aus Mangin „Im Brühl Ost“ und aus Lyautey „Im Brühl West“. Eine weitere Möglichkeit wäre der Name „Cité“, zu Deutsch Quartier, abgeleitet aus der französischen Vergangenheit der Bereiche. Als dritter Vorschlag kommt von der Verwaltung das Mangin-Gelände nach dem französischen Politiker Jean Jaurès zu benennen, die anderen beiden Quartiere „Im Brühl West“ beziehungsweise „Im Brühl Süd“.

Mangin

Im Gebiet Mangin, in dem die Stadt ihre Verwaltung zentralisieren möchte, werden zwei Straßen- und ein Platzname gesucht. Als Namensgeber für die Straßen werden hierbei der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl sowie der französische Ex-Präsident Francois Mitterand vorgeschlagen. Zur Debatte standen zudem vier weitere deutsch-französische Persönlichkeiten – die Namen wurden jedoch durch ihre Schreibweise als Straßennamen für nicht tauglich angesehen. Für den Platz auf dem Mangin-Areal kommt derweil der „Vater“ von Villingen-Schwenningen, der ehemalige Oberbürgermeister Gerhard Gebauer, als Namensgeber ins Spiel. Denkbar wären außerdem „Europaplatz“ oder – nach dem deutschen Schriftsteller – der „Remarque-Platz“ oder „Platz der Demokratie“.

Lyautey

Für das Lyautey werden drei neue Straßennamen gesucht. Angedacht sind hierbei Edith Stein (Philosophin), Simone Veil (Politikerin) sowie – an Anlehnung an das angrenzende und legendäre Plattenlabel MPS – der Jazz-Komponist Oscar Peterson. Der Macher von VS swingt, Fritz Ewald, kam ebenfalls in die engere Auswahl – jedoch gebe es keinen Bezug zum MPS-Studio.

Richthofenstraße

Auch hier soll – aufgrund der Benennung nach einer Kaserne und damit den Bezug zum Krieg – eine Umbenennung der Richthofenstraße stattfinden. Die Stadtverwaltung schlägt hierbei Willy Brandt vor, dem vierten Bundeskanzler des Bundesrepublik. (sbo)