„Don Quijote und Sancho Panza“, eine Ritterkomödie nach Miguel de Cervantes, sowie „Pettersson und Findus“ nach Sven Nordquist werden im August beim Sommertheater auf der Seebühne gespielt. Nach dem verheerenden Unwetter, das die Spielstätte in Simmerfeld ramponiert hat, halten die Organisatoren und Schauspieler den Spielbetrieb so gut wie es geht am Laufen.

Die Sommersaison führt das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ am Wochenende vom 23. bis zum 25. August in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal nach Bad Dürrheim, genauer gesagt an den Salinensee. Nach den Erfolgen in den letzten Jahren wird auch dieses Mal wieder an drei Tagen gespielt.

Die abendfüllende Produktion „Don Quijote und Sancho Panza“ handelt von einem verarmten Junker aus einem Dorf mitten in der Pampa, der durch die fortgesetzte Lektüre von Ritterromanen überschnappt. Er fasst den Entschluss, zur Mehrung seines Ruhmes als fahrender Ritter auf Abenteuer auszuziehen und sich in Gefahren zu stürzen, wie es die Helden der geliebten Bücher taten. Mit Pappdeckeln baut er eine Pickelhaube zum Helm aus, putzt eine rostzerfressene Rüstung, macht ein Bauernmädel zur Dame seines Herzens und gibt ihr den tönenden Namen Dulcinea von Toboso, besteigt seinen alten Klepper Rosinante und reitet davon.

Zunächst allein, steht ihm ab dem zweiten Ausritt der Bauer Sancho Panza als Schildknappe zur Seite. Und so erleben die beiden Idealisten zahlreiche Abenteuer, bei denen Don Quijote regelmäßig Prügel bezieht, die zumeist auf Verwechslungen beruhen. Durch seine Phantasie beflügelt, hält Don Quijote Gasthäuser für Schlösser, den Wirt für einen tapferen Ritter, der ihm den Ritterschlag versetzen muss, hält Dirnen für Burgfräulein, Windmühlen für Riesen und Hammelherden für Kriegsheere.

Am Sonntag bietet das Regionentheater mit „Pettersson und Findus“ ein Stück für die ganze Familie. Pettersson, ein alter, etwas schrulliger Mann, wohnt am Rande eines schwedischen Dorfes und verbringt den lieben langen Tag damit, in seinem Häuschen jede Menge ungewöhnlicher Apparate zu basteln.

Eines Tages landet eine Schachtel mit der Aufschrift „Findus grüne Erbsen“ bei ihm, und heraus springt ein kleiner sprechender Kater. So bekommt Pettersson einen Mitbewohner und tauft ihn auf den Namen Findus. Von nun an vergehen Petterssons Tage wie im Fluge, denn die beiden neuen Freunde erleben gemeinsam unzählige Abenteuer. Ein Mordsspaß für Kinder, aber viel Vergnügen auch für die Älteren. Ein Aufruf vielleicht sogar an die Erwachsenen, sich nicht immer gar so ernst und wichtig zu nehmen.

Vorverkaufskarten sind ab sofort an der Touristinformation im Haus des Gastes und an allen Vorverkaufsstellen des Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich. Die Spielzeiten sind am Freitag, 23., und Samstag, 24. August, jeweils um 20 Uhr. Das Familienstück läuft am Sonntag, 25. August, um 16 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt regulär 16 Euro; ermäßigt neun Euro. Das Familienstück kostet zwölf Euro regulär und ermäßigt fünf Euro.

Der Platz vor der Seebühne wird bestuhlt sein, es gibt freie Platzwahl. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf einen anderen Termin verschoben. In diesem Fall werden weitere Informationen von der Kur- und Bäder rechtzeitig herausgegeben.