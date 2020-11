Mit seiner ersten Sitzung hat der Aufsichtsrat der Volksbank eG – Der Gestalterbank seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung wurde Markus Grimm einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Karl-Hans Petersen-Fritz, Clemens Möhrle und Daniel Huber wurden zu stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt.

Insgesamt umfasst der Aufsichtsrat 45 Frauen und Männer – hiervon 15 Aufsichtsräte, die von den Mitarbeitern in den Aufsichtsrat gewählt wurden. Die Arbeit erfolgt neben den Gesamtaufsichtsratssitzungen in diversen Ausschüssen und wird auch weiterhin die gewohnte Schnelligkeit und Flexibilität sicherstellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für das wichtige Firmenkundenkreditgeschäft wurden gleich zwei Kreditausschüsse konstituiert, die Daniel Huber für die Region Ortenau und Markus Grimm für die Region Schwarzwald-Baar-Hegau als Vorsitzende koordinieren. Zudem wurden der Präsidialausschuss und der Prüfungsausschuss konstituiert.

Historischer Schritt für Geldinstitut

„Mit der heutigen Sitzung schlagen wir auch für uns Aufsichtsräte ein neues Kapitel für die Geschichte unserer Bank auf“, stellte ein sichtlich stolzer Markus Grimm fest. „Es ist ein historischer Schritt, der hohen strategischen und betriebswirtschaftlichen Nutzen für die neue Volksbank eG stiften wird und nach außen ein kraftvolles Zeichen setzt.“ Karl-Hans Petersen-Fritz ergänzt: „Mit dem mutigen strukturellen Schritt setzen wir ein starkes Zeichen, das weit über die Region als vorbildlich wahrgenommen wird. Aufsichtsrat und Vorstand sind davon überzeugt, dass eine größere Einheit sowohl den Herausforderungen der Niedrigzinsphase als auch dem sich täglich verschärfenden Wettbewerb deutlich besser begegnen wird. Es werden zudem erhebliche Synergien – zum Beispiel bei der Bewältigung der enormen aufsichtsrechtlichen Belastungen – erreicht werden.“

Nach den überzeugenden Beschlüssen der Vertreterversammlungen im Juli kam es Anfang November zur juristischen Eintragung im Genossenschaftsregister. Mitte November erfolgte dann die technische Fusion, die ebenfalls einwandfrei verlief. Nach wenigen Stunden konnte die Volksbank verkünden: „Wir sind wieder online.“ Damit sei die größte Volksbank in Baden-Württemberg und eine der fünf größten Volksbanken in Deutschland in einem nahezu idealtypischen Fusionsprozess an den Start gegangen, teilt die Unternehmenskommunikation mit. Getragen von 115 000 Mitgliedern, 238 000 Kunden, 37 Beratungs- und Servicestandorten und 970 Mitarbeitern.