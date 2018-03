Volksbank und Schlipf gehen getrennte Wege

Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar und der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Udo Schlipf gehen getrennte Wege. Beide Seiten haben das zwischen ihnen bestehende Dienstverhältnis beendet, heißt es in einer Pressemitteilung des Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim König.

Wie König erklärte, lehnte Udo Schlipf die vorgeschlagenen Konditionen eines neuen Arbeitsvertrags ab. „Im Rahmen der Fusion (Volksbank Donau-Neckar und Volksbank Schwarzwald-Neckar, Anmerkung der Redaktion) wurde beschlossen, dass es auch für die Vorstandsmitglieder neue Verträge geben soll“, sagt König. Hier hätten sich beide Parteien nicht einigen können, weshalb die Trennung erfolge. „So ist es halt im Leben“, stellt der Aufsichtsratsvorsitzende fest.

Udo Schlipf übernahm am 1. Juli 2010 die Stelle des Vorstandssprechers bei der Volksbank Schwarzwald-Neckar. Nach der Fusion zur gemeinsamen Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar verantwortete er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender neben dem Bereich Vertriebsmanagement auch das Privatkundengeschäft der Bank, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus ist Schlipf Mitglied der Tarifkommission Banken des genossenschaftlichen Arbeitgeberverbandes. Er war der Impulsgeber zur Verschmelzung der beiden Volksbanken. „Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Udo Schlipf für die für sie und die Vorgängerbank geleistete Arbeit. Insbesondere hat er das Zusammenwachsen der beiden Banken im Fusionsprozess tatkräftig unterstützt“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Nachfolge von Schlipf ist noch völlig offen

Wie und wann die nun vakante Position nachbesetzt wird, hat Hans-Joachim König am Freitag offen gelassen: „Wir haben die Aufgaben unter den drei Vorständen (Jürgen Findeklee, Rainer Fader, Frank-Karsten Willer) aufgeteilt, so dass die Bank geführt werden kann.“ Akuten Handlungsbedarf sehe er momentan aber nicht. „Wie wir uns in Zukunft aufstellen, darüber werden wir im Aufsichtsrat zu gegebener Zeit sprechen“, betont der Vorsitzende Hans-Joachim König.