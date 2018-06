„Wir waren erfolgreich“, so hat der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau Joachim Straub das Geschäftsjahr 2015 für das Institut auf den Punkt gebracht. Die Regionalbank blieb damit auf Wachstumskurs, wenngleich der Bilanzgewinn um 19,5 Prozent eingebrochen ist.

Da diese Veränderung im Vergleich zum Vorjahr jedoch nicht einem Manko im Geschäftsjahr 2015, sondern einem einmaligen Ertrag im Vorjahr 2014 geschuldet ist, wurde sie bei der Vorstellung der Eckdaten des vergangenen Jahres nicht weiter vertieft. Beim betreuten Kundenvolumen wurde erstmals die Fünf-Milliarden-Grenze geknackt (plus sieben Prozent auf 5,14 Milliarden Euro), die Bilanzsumme kletterte auf 3,8 Milliarden Euro, das Kreditgeschäft legte um 10,5 Prozent auf 2,41 Milliarden Euro. Eigentlich, gibt Straub zu, habe man damit gerechnet, dass das Geschäftsjahr in Ergebnis und Wachstumsdynamik hinter dem Vorjahr zurückstehen werde. Das aber war nun mitnichten der Fall.

2015 wäre sogar eine ungetrübte Volksbank-Erfolgsgeschichte, wären da nicht die drei großen Hürden, die es zu einer echten Herausforderung werden ließen: der Niedrigzins, die Regulatorik und die Digitalisierung. Gerade letztere macht ein Umdenken erforderlich, auch bei Regionalbanken. Die Transaktionen „am Tresen“ – früher der klassische Schalter – sanken „dramatisch“ um 20 Prozent. „Wenn ein Mitarbeiter am Tresen an einem halben Tag gerade einmal zehn Kundenkontakte hat, trägt das nicht unbedingt zur Mitarbeiterzufriedenheit bei“, erläuterte Vorstandsmitglied Ralf Schmitt. Einen plötzlichen Kahlschlag im Zweigstellennetz werde es bei der hiesigen Volksbank damit nicht geben, aber ein Trend ist erkennbar: Selbstbedienung, Beratung, Service. Gefragt sind Online und Service-Points. Zur Folge hat das eine weitere Reduzierung von Öffnungszeiten, während die Beratungszeiten vor Ort bleiben, wie Straub betonte. Klar, dass sich dabei auch die Ausbildung ändert. Begann die klassische Banker-Laufbahn früher am Schalter und setzte sich als Kundenberater fort, geht es für frisch Ausgebildete heute direkt ins Geschäft am Kunden.

Apropos Geschäft: Dieses brummt dank Niedrigzins auch im Immobilienbereich. Bauherren und potenzielle Häuslebesitzer gibt es zuhauf. „Unser Engpass ist der Einkauf“, schildert Joachim Straub, verkauft werde gerade eigentlich alles. Und glaubt man Ralf Schmitt, wird sich am Anreiz Niedrigzins so schnell nichts ändern: „Unterm Strich wird das Zinsniveau bis ins Jahr 2017 hinein extrem niedrig bleiben.“ Auf der Kehrseite der Medaille steht bekanntlich der Sparer. Doch auch er sei dem Nullzinsniveau nicht hoffnungslos ausgeliefert. „Man muss sich halt ein bisschen bewegen“, schlägt Schmitt vor. Während Versicherungen aktuell unter den in fetten Jahren gewährten hohen Garantiezusagen stöhnten, könnten Anleger dies nutzen: Wer früher eine gute Entscheidung getroffen habe, könne diese nun „sogar noch veredeln“, indem er die Beträge aufstocke, schlägt er vor.

Unveränderte Investitionen

Und auch Vorstandsmitglied Daniel Hirt sieht keine vom Pessimismus „landläufiger Propaganda“ angesteckte Genossenschaftsbank: „Die Flüchtlingskrise hatte auf die Tätigkeit der Bank gar keinen Einfluss“, auch kein anderes Investitionsverhalten sei dadurch feststellbar gewesen.