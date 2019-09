Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat beim FSV Bissingen nach einem 0:2 Rückstand durch einen Treffer in der Nachspielzeit ein 3:3 erreicht.

Auf dem wegen Dauerregens rutschigen Rasenplatz hatten die Gastgeber im ersten Durchgang mehr Spielanteile und führten durch einen Treffer von Marius Kunde bis dahin verdient mit 1:0. Nachdem Alexander Götz (47.) mit einem Kopfball zum 2:0 erfolgreich war, gelang Villingen wie aus dem nichts durch Gianluca Serpa (56.) der Anschlusstreffer. Die Gäste bekamen nun Oberwasser und Flamur Berisha erzielte acht Minuten später aus 15 Metern das 2:2. Wenig später traf Mauro Chiurazzi den Außenpfosten. Bissingen kämpfte sich in die Partie zurück, scheiterte zunächst an FC-Goalie Andrea Hoxha (70.), bevor Sebastian Gleißner den FSV mit 3:2 in Führung brachte. Villingen setzte in den Schlussminuten alles auf eine Karte. Dabei scheiterte der agile Berisha zunächst an Torhüter Burkardt. Mit der letzten Aktion erzielte Volkan Bak nach einer Flanke von Keven Feger den von Gästen umjubelten 3:3-Ausgleich.