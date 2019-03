Auf der Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung vom 14. bis 16. März in VS-Schwenningen halten viele Aussteller spannende, lehrreiche und witzige Aktionen bereit.

Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality – Schlagworte, die in der Aus- und Weiterbildung eine immer größere Rolle spielen. Auf der Jobs for Future werden die Unterschiede zwischen den Spielarten der neuen Techniken im neuen XR-Parcours am Donnerstag vorgestellt. Der große Vorteil besteht in der Leichtigkeit, neue Fertigkeiten oder Erkenntnisse ohne großen Aufwand kennen zu lernen: Viele Aussteller nutzen schon die Brillen und lassen Interessierte an allen drei Messe-Tagen in die virtuelle Welt eintauchen. So stellt die Handwerkskammer Konstanz in ihrem VR-Parcours 3-DSchweißen zum Selbsttesten vor.

Die Parkresidenz am Germanswald lässt die Besucher kreuz und quer durch’s menschliche Herz spazieren gehen. Seltene Perspektive erlaubt auch der virtuelle Gang durch ein Kunststoff-Spritzgusswerkzeug, um so dessen Funktionsweise zu erfahren. Und selbst eine Lehrwerkstatt kann auf der Jobs for Future im Detail virtuell erlebt werden, ohne extra in die reale Werkstatt gehen zu müssen. VR-Brillen können auch einfach nur Spaß machen: Einen 3-D-Fahrsimulator ausprobieren oder von einem 70 Meter hohen Baukran springen.

Und der BauBus bereitet den Besuchern eine „bewegende“ Fahrt über eine Baustelle. Die eigene Geschicklichkeit testen: Einen Lastwagen sicher über die Landstraße zu steuern, ist Aufgabe im Truck-Simulator. Schnelligkeit ist beim Wett-Kassieren gefragt. Wie fühlt sich der Job an einer Discounter-Kasse an? Die Ware vom Band muss flott und gleichzeitig korrekt erfasst werden. Schnelligkeit steht ebenfalls beim XXL-Tetris im Vordergrund. Gutes Geschick erfordert der Bau einer kleinen DaVinci-Brücke aus Kanthölzern – ebenso das Montieren eines Kreisels. An einem Handdrucktisch dürfen Besucher per Siebdruck Gläser veredeln. An einem anderen Stand wird die Arbeitsweise eines 3-D-Druckers erklärt. Azubis stellen Prüfungsaufgaben für Mechatroniker vor – einen Süßigkeitenspender und einen Flipperautomaten.

Bei einer anderen Aktion können Besucher versuchen, eine Kugel per Fernauslöser in ein fahrendes Shuttle auf einem Loop zu dirigieren. Wer mutig ist, wirft einen Blick in die Zukunft: Wie sehe ich im Alter aus? Eine Simulation mit Fotoausdruck zum Mitnehmen macht’s möglich. Wer lieber in der Gegenwart bleibt, lässt sich von einem Schnellzeichner porträtieren. Wichtig für die eigene Bewerbungsmappe: Ein Profi-Fotograf erstellt Bilder – kostenlos. Zuvor kann man sich sogar professionell schminken lassen. In einer Fotobox werden lustige Bilder von Besuchern geschossen. Wer Bewegung braucht, nutzt ein Trainingsgerät zur Kraft- und Leistungssteigerung oder versucht, mit Basketballspielern der Wiha Panthers Schwenningen Körbe zu treffen.