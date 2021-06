Villinger Stadtlauf fällt auch 2021 flach

Auch wenn die Infektionszahlen sinken: Der Villinger Stadtlauf findet nicht wie geplant im Juli statt.

Eigentlich hatten die Volksbank eG – die Gestalterbank und der Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis den Volksbank Stadtlauf durch die historische Innenstadt von Villingen für Sonntag, 18. Juli, geplant. Dieser Termin kann aufgrund der noch immer währenden Corona-Pandemie jedoch nicht gehalten werden.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, deshalb soll der Stadtlauf nun auf Anfang Oktober verschoben werden. „Wir bedauern es sehr, dass der Termin für den Volksbank Stadtlauf auch in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden kann. Aber die Sicherheit der Menschen geht einfach vor“, so Daniel Hirt, Vorstand der Volksbank eG – die Gestalterbank. „Wir müssen als Veranstalter besondere Umsicht walten lassen und wollen es nicht riskieren, dass sich Menschen infizieren“, ergänzt Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis. „Außerdem müssen wir noch immer die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen und insbesondere dem Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen berücksichtigen.“

Der Stadtlauf hat in Villingen schon eine lange Tradition – wurde er doch bereits 2006 unter dem Motto „Gemeinsam gewinnen“ von der Gestalterbank und dem Caritasverband gemeinsam ins Leben gerufen. So ist es verständlich, dass der Volksbank und dem Caritasverband viel daran gelegen ist, diese Tradition fortzuführen. „Wir geben nicht auf. Was machbar ist, wird gemacht“, geben sich Hirt und Stöffelmaier zuversichtlich.

Neben jährlich rund 3000 Läufern, darunter viele Firmengruppen, Vereine und Schulen, nehmen auch immer zahlreiche Besucher an dem Event teil. Unterstützt wird es auch durch zahlreiche Musikgruppen, Sponsoren und nicht zuletzt durch den Skiclub Villingen, der für das leibliche Wohl sorgt. „Wir haben den Stadtlauf nun für Anfang Oktober geplant, müssen aber abwarten, wie sich die Corona-Hygienevorschriften bis dahin entwickeln“, so Hirt. Noch vor den Sommerferien wollen die Organisatoren prüfen, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen, vor allem in welcher Größe, die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Wenn dann Ende Juli alle Zeichen auf Grün stehen, soll der Stadtlauf am 3. Oktober stattfinden.

Unter dem Motto „Laufend mithelfen“ entscheiden die Läufer des Stadtlaufs über die Höhe der Spende. Denn je gelaufener Runde spendet die Gestalterbank einen Euro an ein soziales Projekt der Caritas. So hätten viele Menschen eine Mit-Mach-Möglichkeit, die Spaß mache und sich positiv auf ihre Gesundheit auswirke. Gleichzeitig könnten sie auch Gutes tun und ein soziales Projekt unterstützen.