Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat mit einer blassen Vorstellung gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger 1. FC Normania Gmünd 1:0 gewonnen.

Die Partie ging für die Gastgeber mit der Führung nach 15 Minuten gut los. Dabei bediente Geng mit einem genialen Pass Damian Kaminski. Dieser ließ dem Gästetorhüter Ellermann keine Abwehrmöglichkeit und traf zum 1:0. In der Folge verflachte die Partie, wobei es beide Teams nicht schafften, Torchancen zu kreieren. Auch nach der Pause blieb die Begegnung auf überschaubarem Niveau. Der Villinger Luca Crudo hatte in seinem ersten Oberliga-Spiel mit einem Lattenschuss Pech.

Am Mittwoch geht es für die Villinger bei der Neckarsulmer Sportunion (15 Uhr) weiter. Am Samstag folgt zum Abschluss der ersten von zwei „englischen Wochen“ in Folge das Duell gegen Tabellenführer Stuttgarter Kickers (15 Uhr).

FC Villingen: Mendes - Ovuka, Serpa, Vochatzer, Ceylan, Wehrle, Morreale (46. Bak), Geng (57. Balde), Weißhaar (57. Crudo), Kamran Yahyaijan (83. Mustapha), Kaminski. - Tor: 1:0 (15.) Kaminski. - Zuschauer: 350. - Schiedsrichter: Marvin Maier (Windschläg).