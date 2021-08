Villingen-Schwenningen wappnet sich gegen Hochwasser

Mit der verheerenden Flutkatastrophe in Westdeutschland wird in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Hochwasserschutz in den Vordergrund gerückt. Doch was wird in der Doppelstadt unternommen, um sich vor möglichen Fluten zu schützen?

Wassermassen, die Fahrzeuge einfach wegspülen, Brücken, die eingerissen werden und Gebäude, die meterhohen Überflutungen ausgesetzt sind: Diese Bilder aus den betroffenen Überschwemmungsgebieten ließen jüngst den Atem stocken. Zahlreiche Maßnahmen in den Hochwasserschutz der Doppelstadt sollen solche Szenarien verhindern – der Fokus liegt dabei auf zwei Zuflüssen der Brigach. Eine endgültige Sicherheit gebe es aber nicht.

Hochwasserrückhaltebecken

Fast schon unsichtbar schlängelt sich der Ziegelbach auf einer Länge von 2,5 Kilometern durch das Gebiet Vockenhausen, mündet dann an der Wilhelm-Binder-Straße in die Brigach. Doch genau jener unscheinbare Bach gilt laut der Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg als ein Gewässerabschnitt mit „potenziell signifikantem Hochwasserrisiko“.

Und die Maßnahme dagegen? Sie liegt versteckt hinter dichten Büschen, Bäumen und Sträuchern und damit quasi im Verborgenen. Hier, zwischen Obereschacher Straße und dem Steinkreuzweg, steht das Hochwasserrückhaltebecken Ziegelbach, eines der wichtigsten Bauwerke zum Hochwasserschutz in Villingen.

Drei solcher Hochwasserrückhaltebecken – zwei in Villingen, eins in Tannheim – werden durch die Stadt VS betrieben, um einen „grundsätzlichen Schutz gegen die Auswirkungen solcher Ereignisse zu gewährleisten“, berichtet Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadtverwaltung.

Wie wichtig ihre Aufgabe ist, unterstreicht auch der damit einhergehende Kontrollaufwand. Ein Mal in der Woche absolviert der städtische Bauhof die Regelkontrolle. Durch die Kläranlage Villingen finden laut Falke darüber hinaus „regelmäßig Funktionstests aller beweglichen Anlagenteile“ statt, die dokumentiert werden.

Zusätzlich zu den wiederkehrenden Kontrollen führe die Stadt alle drei Jahre die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen inklusive Erstellung eines Sicherheitsberichts über die Anlagen durch.

Alle drei Becken seien, wie Falke berichtet, darüber hinaus in den vergangenen Jahren einer vertieften Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden – fällig würden diese alle 15 bis 20 Jahre. Dass diese gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen in Hinblick auf die Schutzfunktion bedeutend ist, hat sich im Fall von zwei Becken gezeigt: Zwar sind laut der Pressesprecherin alle Becken einsatzbereit, aber zum Teil habe sich herausgestellt, dass Sanierungen beziehungsweise Anpassungen ausgeführt werden müssten.

Auch im Falle des Hochwasserrückhaltebeckens Ziegelbach. Dort sei eine Sanierung notwendig, für die aktuell die Planungen laufen. Die Maßnahmen sollen zeitnah umgesetzt werden – in diesem Falle heißt dies laut Stadtverwaltung in den Jahren 2023 und 2024.

Darüber hinaus im Fokus des Hochwasserschutzes ist als weiterer Zufluss der Brigach der Krebsgraben – von dem ebenfalls ein „signifikantes Risiko“ eines Hochwassers ausgeht. Hier hat die Stadtverwaltung bereits erste Erhaltungsarbeiten abgeschlossen. Falke: „Beim Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben wurde im Jahr 2020 der Damm des kleinen Beckens an der ehemaligen Jugendherberge als erste Maßnahme saniert.“

In einer weiteren Maßnahme werden laut der Pressesprecherin die beiden daran anschließenden Becken in den nächsten Jahren zu einem zusammengefasst und auch grundhaft im Dammbereich saniert. Die Planung dafür soll im kommenden Jahr abgeschlossen sein, um 2023 mit dem Bau beginnen zu können.

Insgesamt haben die Becken ein Stauraumvolumen von 120 000 Kubikmeter (entspricht 120 Millionen Liter) und sollen so bei Starkregen das Gebiet Goldenbühl inklusive Berliner und Lahrer Straße vor Überschwemmungen schützen.

Über das gesamte Stadtgebiet sind darüber hinaus rund 30 weitere Sonderbauten zum Schutz vor Hochwasser positioniert, wie die Stadtverwaltung erläutert. Dazu zählen unter anderem Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Regenüberläufe.

Abgesehen von den Regenüberläufen finde hier rund um die Uhr eine technische Überwachung statt. „Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken werden in der Regel über die Kläranlage Villingen beziehungsweise die des Abwasserzweckverbands Oberer Neckar mittels Fernüberwachung gesteuert und überwacht“, so Falke. Störmeldungen würden automatisch an die jeweiligen Kläranlagen weitergeleitet. Außerdem habe man nach der Dienstzeit zwischen 16 und 6 Uhr früh einen Bereitschaftsdienst eingerichtet, welcher im Störfall eingreifen könne.

Und auch hier gilt: Sämtliche Sonderbauwerke werden der Pressesprecherin zufolge in regelmäßigen Abständen kontrolliert und überprüft. Angefangen von einer einfachen Sichtprüfung hinsichtlich des Bauzustands und der Funktion, die ein Mal im Monat stattfinde, über eine Funktionskontrolle der maschinentechnischen Einrichtung (alle vier bis acht Wochen) bis hin zu einer eingehenden Prüfung des Bauzustandes alle fünf Jahre.

Weitere Maßnahmen

Doch nicht nur Bauwerke, sondern auch weitere Hochwasserschutzmaßnahmen sollen für Schutz sorgen. Ein Beispiel: Gewässerrenaturierungsmaßnahmen. Was hat es damit auf sich? Falke: „Hierbei wird das Gewässerbett, wie beispielsweise am Steppach, ausgeweitet und durch das Anlegen von mehreren Windungen die Länge des Gewässerlaufes erhöht, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren.“

Klar scheint aber ebenfalls: Der Schutz soll weiter verbessert werden. Das stand auch schon vor der Flutkatastrophe fest. Denn aktuell werden laut Brunner durch ein externes Planungsbüro Starkregengefahrenkarten erstellt, aus der Vorsorgemaßnahmen vor plötzlich auftretenden Starkregenereignissen resultieren sollen, wie Falke erklärt. Sie berichtet: „Derzeit liegen die ersten Ergebnisse vor, welche durch die Stadt geprüft werden.“

Nach Fertigstellung der Starkregengefahrenkarten, folge eine Risikoanalyse und anschließend die Entwicklung eines Handlungskonzeptes inklusive konkreter Maßnahmen zum Überflutungsschutz. Auf sich allein gestellt ist die Stadt dabei jedoch nicht: Hinsichtlich des Hochwasserschutzes erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem hiesigen Landratsamt und dem Land Baden-Württemberg.

Doch ist Schutz vor Hochwasser damit garantiert? Pressesprecherin Madlen Falke betont: „An jedem Ort können Wetterereignisse eintreten, die dort noch nie zuvor beobachtet worden sind und trotz aller Schutzmaßnahmen erhebliche Schäden verursachen.“