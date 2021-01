85 Einwohner hat Villingen-Schwenningen im Jahresvergleich dazu gewonnen. Und im Oktober wohnten erstmals mehr als 86 000 Menschen auf VS-Gemarkung zwischen Tannheim und Weilersbach.

Die aktuellsten Einwohnerzahlen der Stadtverwaltung gibt es vom November, in dem VS auf eine Bevölkerungszahl von 86 003 kommt, 14 weniger als im Oktober, als erstmals mit 86 017 die 86.000-er Schwelle überschritten wurde.

Und VS wird weiter wachsen. Dies deutet sich an. Weiterer Wohnraum wird entstehen, insbesondere auf dem früheren Bauhof-Areal in Schwenningen und auf den früheren Kasernen-Geländen von Mangin und Lyautey in Villingen, aber auch im Friedrichspark und Luisen-Quartier an der Vöhrenbacher Straße in Villingen.

Villingen war 2019 der klare Gewinner unter den elf Stadtbezirken und Ortsteilen. Die Zähringerstadt legte um 216 Einwohner zu und strebt stark auf die 40 000 Einwohner zu. Auf ein Plus können auch Obereschach (+26) und Weigheim (+3) schauen.

Schwenningen dagegen fiel wieder unter die 35 000-Einwohner-Marke. Im Vorjahr legten die Neckarstädter dagegen deutlich um 366 auf 35 015 Einwohner zu.

Klar Größter unter den Kleinen bleibt weiter Pfaffenweiler, gefolgt von Marbach. Unterdessen hat Weilersbach Tannheim überholt und nimmt jetzt den siebten Platz ein. Weigheim konnte sich hier ein wenig absetzen.

Übrigens: Das Durchschnittsalter der Menschen in Villingen-Schwenningen beträgt 43,6 und liegt damit genau im Landesschnitt, im Kreis sind die Einwohner etwas älter, der Schnitt liegt hier bei 44,7.

Die Übersicht der Einwohnerzahlen nach Größe des Stadtbezirks beziehungsweise Ortsteils mit Stand Ende November 2020:

1. Villingen, 39 186, +216

2. Schwenningen, 34 953, -62

3. Pfaffenweiler, 2216, -7

4. Marbach, 2062 -43

5. Obereschach, 1661, +26

6. Weigheim, 1390, +3

7. Weilersbach, 1292, -3

8. Tannheim, 1290, -19

9. Rietheim, 1026, -4

10. Mühlhausen, 762, -19

11. Herzogenweiler, 165, -3.