Im ersten Rückrundenspiel steht für den Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen am Samstag um 14 Uhr das südbadische Derby bei Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen an. Ein Wiedersehen gibt es dabei mit den Ex-Nullachtern Christian Mendes, Nedzad Plavci und Frederick Bruno, die beim Aufsteiger spielen.

Der Aufsteiger aus dem Hegau spielt bisher eine gute Runde. Zuletzt überraschte die Mannschaft des Schweizer Trainers Marcel Schilling mit einem 1:1 beim SV Oberachern. Mit 20 Punkten liegt Rielasingen derzeit auf Platz 14. Nach zwei Niederlagen in Folge fanden die Nullachter am letzten Wochenende beim 1:0-Erfolg in Ilshofen wieder in die Erfolgsspur zurück, kletterten mit 29 Punkten auf Platz vier und haben lediglich zwei Zähler weniger auf dem Konto als Tabellenführer VfB Stuttgart II.

Nullacht-Trainer Jago Maric freut sich auf das letzte Auswärtsspiel des Jahres. „Wir haben in Ilshofen wieder die Kurve gekriegt und haben somit wieder Selbstvertrauen getankt. Dieses benötigen wir auch, denn in Rielasingen erwartet uns sicherlich ein hitziges Derby auf dem dortigen Kunstrasenplatz, wo die Zuschauer sehr nahe am Spielfeld dran sind“, ist sich Nullacht-Trainer Jago Maric sicher. Zudem dürften sich auch Rielasingens Torhüter Christian Mendes und Torjäger Nedzad Plavci, die jahrelang das Trikot der Nullachter trugen, auf das Wiedersehen mit vielen ehemaligen Mannschaftskameraden freuen. „Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, der auf seinem Kunstrasenplatz besonders gefährlich ist. Wir müssen es schaffen, den Rielasingern den Spielfluss zu nehmen, denn wenn sie ins Rollen kommen wird es sehr schwierig dort zu bestehen“, sagt Maric.

Trotzdem hofft der Nullacht-Kommandogeber, dass seine Mannschaft dagegen halten kann. Maric: „Wir haben auch viele technisch gute Spieler und wir haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen.“

Und dies bezieht Maric auch auf die Tatsache, dass er seit vielen Wochen immer wieder auf zahlreiche Leistungsträger verzichten muss. „Aber die jungen Spieler, die bei uns nun immer mehr Verantwortung haben, machen ihre Sache gut und deshalb stehen wir auch gut in der Tabelle da“, so der 41-jährige Nullacht-Trainer.

So werden am Samstag neben den Langzeitverletzten Benedikt Haibt, Nico Tadic, Mauro Chiurazzi und Valentin Vochatzer auch Daniel Wehrle (verschleppter Virus) und vermutlich auch Innenverteidiger Patrick Peters (Oberschenkelverhärtung) weiter ausfallen.