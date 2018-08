Von Schwäbische Zeitung

Auf der B10 bei Lonsee ist am Freitagabend gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall mindestens eine Person schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind ein PKW und ein Wohnwagengespann an dem Unfall beteiltgt gewesen. Es liege ein „Trümmerfeld“ vor, so eine Erstinformation des Polizeipräsidiums Ulm. Die Straße ist zur Stunde voll gesperrt. Wie lange die Sperrung vorliegt, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht sagen.

Weitere Informationen folgen.